Samsung Galaxy S25 Slim esiste e avrà una fotocamera da Ultra

Nelle scorse settimane sono emersi i primi dettagli in merito ad una nuova aggiunta alla gamma top di Samsung. Il dispositivo in questione dovrebbe fare capolino dopo la presentazione del solito trittico: Samsung Galaxy S25 Slim – il nome è ancora incerto – avrebbe dalla sua un corpo sottile e maneggevole, ma anche velleità da Camera Phone.

Samsung Galaxy S25 Slim certificato per la prima volta: la fotocamera sarà da paura

Galaxy S24 FE – Crediti: Samsung

Le prime indiscrezioni parlano di un modello inedito Slim, il quale potrebbe perfino sostituire il Galaxy S25 FE: c’è la possibilità di un cambio di nome per la gamma FE, ma in realtà è ancora tutto molto incerto su questo fronte. Per il momento Samsung Galaxy S25 Slim non ha un nome ufficiale ma ora una una sigla: il telefono sarebbe stato certificato con il numero di modello SM-S937. Si tratta a tutti gli effetti del quarto dispositivo della prossima serie, dato che le altre sigle sono già note (S25 è SM-S931, S25+ è SM-S936 mentre S25 Ultra è SM-S938). Il nome commerciale non viene specificato, quindi per ora accontentiamoci di chiamarlo “Slim”.

Exclusive: The Galaxy S25 Slim is equipped with an “Ultra” camera. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 7, 2024

Il telefono sarebbe caratterizzato da una scocca sottile e da una batteria capiente, probabilmente al silicio-carbonio (cioè ad alta densità, ma dallo spessore contenuto). Un noto insider “conferma” anche un’altra caratteristica: il telefono dovrebbe offrire un comparto fotografico da Ultra. Che tradotto potrebbe voler dire che avrà dalla sua un sensore principale da 200 MP (come quello di S24 Ultra e – presumibilmente – anche di S25 Ultra). Anche il nuovo Galaxy Z Fold 6 Special Edition presenta le medesime caratteristiche, ossia una struttura più sottile e la fotocamera da 200 MP.

Gli altri sensori di Samsung Galaxy S25 Slim potrebbero essere un ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo da 10 MP, con una selfie camera da 12 MP. In merito all’uscita, il debutto è atteso nel corso del Q2 2025 (quindi tra aprile e giugno).

