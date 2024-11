Prendete tutto il know how di EZVIZ nel mondo delle telecamere di sorveglianza, e trasportatelo in un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Evoluzione dell’RS2, che abbiamo visto ad IFA 2022, e migliorato in praticamente qualsiasi caratteristica, il nuovo EZVIZ RS20 Pro è un ottimo robot per la pulizia di casa che, però, integra tutta una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono anche un’ottima telecamera di sorveglianza “su due ruote”.

Insomma aspira, lava e sorveglia la casa, ed è ora in offerta a 849,00 su Amazon. Lo stiamo provando da qualche settimana e siamo pronti a raccontarvi tutti i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione EZVIZ RS20 Pro: robot che aspira, lava e sorveglia casa

Videorecensione EZVIZ RS20 Pro

Design e materiali

Esteticamente, l’EZVIZ RS20 Pro non si allontana dal tipico design della categoria. È un robot aspirapolvere circolare dotato di una torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente che, però, questa volta è meno “ingombrante”: in sostanza, grazie a questa leggerissima riduzione della torretta laser e ad un design volutamente più compatto in spessore, il robot potrà andare anche in zone in cui altri modelli non riescono ad andare.

La struttura è ben realizzata, i materiali sono di qualità, ed il robot è caratterizzato da linee bombate ed un design piuttosto elegante. Guardandolo anteriormente però, si nota subito che è prodotto da un brand specializzato nella sicurezza domestica: EZVIZ RS20 Pro integra una telecamera coadiuvata da un LED, grazie alla quale sarà anche in grado di rilevare (e riconoscere) 65 oggetti diversi. E badate bene, è una videocamera a tutti gli effetti: ha una risoluzione FullHD ed è dotata anche di visione notturna.

Le spazzole laterali sono due, quella centrale invece è dotta di due lame con le quali “taglierà” capelli e peli di animali per evitare che si aggroviglino ed integra anche un sensore ad ultrasuoni con il quale rileverà i tappeti. Al lavaggio ci pensano due mop rotanti che vengono mantenuti bagnati costantemente grazie ad un serbatoio interno da 100ml che verrà ricaricato dal robot ogni volta che torna alla base.

EZVIZ RS20 Pro non integra il meccanismo di estensione laterale dei mop, ma è dotato della tecnologia edge cleaning grazie alla quale ruoterà per permettere di pulire i bordi e, infine, ha un’altra funzione piuttosto interessante: quando si utilizza in modalità aspirazione, il robot torna alla base e disconnette automaticamente i panni di lavaggio. È una cosa molto utile, soprattutto se si vuole pulire un tappeto evitando il contatto con i panni inumiditi.

EZVIZ RS20 Pro arriva poi con una base di ricarica e autosvuotamento piuttosto ingombrante, ed il motivo è uno: non solo è dotato di un serbatoio per l’acqua pulita di 5 litri ed uno per l’acqua sporca di 4.2 litri, ma ha un sacchetto di raccolta dello sporco di ben 5 litri. Ed è un vero e proprio record per il settore, che permetterà di utilizzare il robot senza doversi preoccupare di svuotarlo per circa 4 mesi. Dietro al serbatoio per l’acqua sporca, poi, c’è un piccolo vano nel quale si potrà installare il contenitore per il detergente che, però, è di tipo proprietario: questo vuol dire che bisognerà sempre acquistare ricambi originali.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Ad animare EZVIZ RS20 Pro ci pensa un motore in grado di garantire una potenza d’aspirazione di ben 7200 Pa che, sulla carta, non è la potenza più alta vista in questo 2024. Ma, tranquilli, ormai abbiamo ben capito che la potenza d’aspirazione non è il solo fattore da tenere in considerazione, perché la qualità della pulizia dipende moltissimo anche dalla tipologia di spazzole, dalla struttura del condotto d’aspirazione e dal software che gestisce il robot.

EZVIZ RS20 Pro è uno dei pochissimi modelli nella sua fascia di prezzo che è riuscito a pulire perfettamente il pavimento al piano terra della mia casa. E non è una cosa da poco perché è qui che passano la maggior parte del tempo i miei 3 cani che entrando ed uscendo dal giardino macchiano in continuazione le mattonelle bianche.

Non è tra i robot più silenziosi del mercato, poco ma sicuro, ma dopo qualche settimana di utilizzo ho constatato che in quanto ad aspirazione il livello di pulizia è ottimale, ed è sufficiente anche per garantire una buona pulizia dei tappeti. Ottimo anche il sistema di riconoscimento degli oggetti, che evita precisamente eventuali problemi in fase di pulizia e, ad ogni ostacolo, indica la posizione sulla mappa con la relativa foto.

Non male il lavaggio, anche se EZVIZ RS20 Pro a mio avviso da il meglio di sé nell’aspirazione. I panni di lavaggio effettuano una pressione sul pavimento di 10N e possono ruotare fino a 180 giri al minuto. Nonostante il serbatoio interno sia piuttosto piccolo, il sistema di ricarica automatica mantiene costante l’umidità del pavimento. L’assenza del mop estendibile poi è compensata dal fatto che il robot ruoti leggermente su se stesso quando si trova in prossimità di una parete: è una funzione che impatta la velocità di pulizia ma che è comunque programmabile da app automaticamente oppure in momenti specifici della settimana per usarla quando serve.

Una volta terminata la pulizia, il robot tornerà sulla base di ricarica e auto-svuotamento per procedere all’aspirazione dello sporco e al lavaggio dei panni: lo fa utilizzando l’acqua calda a 60° e dosando in maniera automatica il detergente, per poi asciugarli sempre con l’aria calda.

Applicazione

EZVIZ RS20 Pro viene gestito dall’applicazione proprietaria del brand, che è disponibile sia per Android che per iOS. Ed è un’applicazione realizzata davvero molto bene, con un’interfaccia grafica semplice ma ricca di opzioni, sulla quale verranno evidenziati anche gli eventuali ostacoli trovati dal robot in fase di pulizia, con tanto di fotografia scattata al momento.

La gestione delle mappe e delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti degli altri brand: permetterà associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, che può essere anche ripetuta per due volte consecutivamente attivando la funzione.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all’orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento.

Sfruttando l’applicazione, poi, è possibile utilizzare tutte le funzionalità di videosorveglianza: la fotocamera frontale può addirittura registrare le clip, e grazie alla memoria interna può memorizzare circa 8 ore di filmati. Integra l’audio a due vie, supporta il giro di ronda, può scattare foto o registrare video anche manualmente e riconosce le figure umane e gli animali in modo da registrare automaticamente una clip qualora ne rilevasse uno.

Insomma, il vero punto di forza dell’EZVIZ RS20 Pro è proprio la gestione della videosorveglianza tramite l’applicazione, ed è un settore in cui gli altri robot dotati della stessa possibilità non riescono a raggiungere la completezza di questo EZVIZ.

Autonomia della batteria

La batteria integrata è una 5200 mAh che, secondo l’azienda, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 300 m2 di autonomia.

Nei miei test, utilizzando in sostanza sempre la modalità massima, con un’unica carica sono riuscito ad utilizzare il robot per poco meno di 2 ore, e dopo aver pulito un ambiente di 70 metri quadrati l’autonomia residua era di circa il 60%. Questo vuol dire che anche aspirando al massimo si potrebbe portare al termine la pulizia di un ambiente di circa 200 metri quadrati.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita dell’EZVIZ RS20 Pro è di 999,00 euro su Amazon, ma attualmente è possibile acquistarlo con uno sconto di 150 euro a 849,99 euro. Sono tanti soldi, è vero, ma stiamo parlando di un prodotto di fascia alta che sfrutta tutta la conoscenza dell’azienda e va ben oltre la “tipica” videosorveglianza che in genere è possibile con un robot.

Aspira molto bene, non è un campione di pulizia dei pavimenti ma per un utilizzo quotidiano è comunque soddisfacente, l’unica mancanza è quella relativa al mop estendibile, ma se avete bisogno di un robot aspirapolvere che si trasforma in una vera e propria videocamera di sorveglianza, allora EZVIZ RS20 Pro potrebbe fare al caso vostro.





