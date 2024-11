Nothing Phone (2) comincia a ricevere Android 15 Beta | Download

Dopo il rilascio per Phone (2a) è arrivato il momento di provare la nuova versione del software della casa di Carl Pei anche a bordo del fratello maggiore. Nothing Phone (2) comincia a ricevere Android 15 tramite Nothing OS 3.0 Open Beta 1: si tratta ancora di una versione sperimentale, ma ora aperta a tutti gli utenti più smanettoni e disponibile per il download.

Come installare Nothing OS 3 Beta (con Android 15) sul tuo Nothing Phone (2) | Changelog & Download

Crediti: Nothing

La compagnia dell’ex co-fondatore di OnePlus sta progressivamente lanciando l’aggiornamento ad Android 15 per i vari modelli che comprendono la sua line-up. In questo momento Nothing OS 3.0 Open Beta 1 è disponibile per Nothing Phone (2) ed arriverà a bordo degli altri telefoni – Phone (1), Phone (2a) Plus, CMF Phone 1 – nel corso del mese di dicembre. Per quanto riguarda la versione stabile, per ora non c’è ancora una data d’uscita. Di seguito trovi il Chagelog completo dell’attuale Open Beta 1.

Widget condivisi

Usa i widget per collegarti con amici e familiari. Guarda i widget di un’altra persona visualizzati sulla schermata iniziale e interagisci tra loro attraverso le reazioni. Un nuovo modo di rimanere in contatto.

Schermata di blocco

Nuova pagina di personalizzazione della schermata di blocco. Accedi premendo a lungo la schermata di blocco.

quadranti dell’orologio aggiornati. Scegli il tuo stile preferito.

Spazio widget ampliato, che ti consente di posizionare più widget sulla schermata di blocco.

Cassetto intelligente

Aggiunta la funzione Smart Drawer basata sull’intelligenza artificiale per classificare automaticamente le tue app in cartelle. Per una migliore organizzazione e un facile accesso.

Per la massima comodità, puoi appuntare le tue app preferite nella parte superiore del cassetto delle app. Non è richiesto lo scorrimento.

Impostazioni rapide

Design delle impostazioni rapide riconsiderato con un’esperienza di editing ottimizzata.

Design migliorato della libreria di widget.

Immagini aggiornate in Impostazioni, comprese le migliori opzioni di rete e Internet e Bluetooth.

Miglioramenti della fotocamera

Velocità di avvio della fotocamera più veloce sotto il widget della fotocamera.

Tempo di elaborazione della scena HDR ridotto.

Effetti di ritratto ottimizzati per la messa a punto dell’intensità della sfocatura in base alle dimensioni del viso.

Prestazioni della fotocamera potenziate in ambienti con scarsa illuminazione.

Visualizzazione del cursore dello zoom migliorata.

Vista pop-up avanzata

Visualizzazione pop-up mobile per un multitasking più pulito e produttivo.

Ridimensiona facilmente la vista pop-up trascinando gli angoli inferiori.

Appunta la vista pop-up sul bordo dello schermo per un accesso rapido.

Visualizza le informazioni senza lasciare la tua app attuale. Basta scorrere verso il basso sulle notifiche in arrivo per accedere alla vista pop-up. Abilita tramite Impostazioni > Sistema > Visualizzazione pop-up.

Altri miglioramenti

Selezione e definizione delle priorità (basate sull’intelligenza artificiale) delle tue app utilizzate di frequente, tenendole a portata di mano per un’esperienza più efficiente

Aggiunto il supporto per la funzione di archiviazione automatica per liberare automaticamente spazio di archiviazione senza rimuovere app o dati dal tuo dispositivo.

Condivisione parziale dello schermo per una registrazione dello schermo più efficiente e sicura. Registra solo una finestra dell’app piuttosto che l’intero schermo.

Procedura guidata di configurazione aggiornata alla versione 3.0 per l’introduzione più fluida a Nothing OS.

Abilitate le animazioni predittive indietro per le app che hanno optato.

Nuova animazione di impronte digitali con lo stile della matrice a punti.

Nuova animazione di ricarica con caratteristico stile a matrice di punti.

Come installare Android 15 Beta

Vai al menu “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software” per confermare che il tuo sistema è stato aggiornato all’ultima versione (Nothing OS 2.6). In caso contrario, accedi a “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” per controllare la presenza di aggiornamenti.

Scarica e installa questo file APK.

Vai nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Check for new version” ed esegui la procedura

Come tornare ad Android 14 (Rollback)

Per tornare da Android 15 alla versione stabile precedente, potete eseguire la procedura di rollback (comprende la formattazione della memoria del telefono):

Scarica il pacchetto Rollback per Nothing OS 2.6

Vai nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Importa file” e seleziona il pacchetto

Se riscontrassi problemi nella procedura, potresti dover creare una cartella denominata “Documenti” all’interno della cartella principale della memoria interna

