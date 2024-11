Ulefone Armor 15 è il rugged phone con cuffie TWS incorporate!

Voglia di uno smartphone diverso dal solito, magari di un dispositivo pensato per resistere ad urti, acqua ed intemperie? Allora Ulefone Armor 15 è il dispositivo perfetto: un rugged phone completo e solido, dotato di cuffie true wireless integrate e disponibile in offerta lampo ad un prezzo particolarmente ghiotto!

Ulefone Armor 15 debutta su Banggood: ecco come fare per risparmiare sul nuovo rugged

Ne abbiamo parlato con un articolo dedicato e nella nostra recensione: si tratta di un rugged phone unico nel suo genere, perfetto per chi punta al massimo risparmio (e vuole guadagnare un accessorio “bonus”). Ultefone Armor 15 porta con sé una novità: si tratta del primo smartphone ultra-resistente dotato di un paio di auricolari true wireless incorporati direttamente nella scocca. La tua musica sarà sempre a portata di mano, ma anche le cuffiette per ascoltarla (senza la necessità di avere con sé ulteriori ingombri).

Se ami la vita outdoor, le gite oppure se sei un professionista che opera in ambienti estremi… questo è il rugged adatto a te, con un occhio anche alla musica. Il dispositivo è dotato di un display da 5.45″, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, NFC, una configurazione a doppio speaker, 6.600 mAh di batteria e Android 12. Ovviamente non mancano le certificazioni IP68 e IP69K per la massima protezione.

La migliore occasione del momento dedicata al rugged phone Ultefone Armor 15 arriva grazie a Banggood: il rugged phone è in offerta lampo ad un prezzo super conveniente (solo 166€), con tanto di spedizione gratis. Un’occasione top per mettere le mani su uno smartphone particolarissimo, con un accessorio incluso e al miglior prezzo del momento. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

