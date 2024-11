Lavapavimenti top quasi a metà prezzo con le offerte Tineco per il Black Friday!

Il settore delle pulizie intelligenti sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro: con l’avvento delle case smart e della passione per il tech, ormai quasi in ogni abitazione è presente un dispositivo dedicato alla cura dei pavimenti. Se ancora non hai fatto questo passo o se è l’ora di mandare in pensione la vecchia lavapavimenti, allora le offerte Tineco per il Black Friday 2024 capitano proprio al momento giusto: gli sconti arrivano quasi fino a metà prezzo, con un risparmio assurdo (e con tutti i vantaggi dell’acquisto su Amazon, con spedizione Prime).

Occasioni Tineco imperdibili su Amazon: sconti fino al 47% con le offerte in occasione del Black Friday 2024

Crediti: Tineco

Con il via alla Settimana del Black Friday di Amazon – il periodo promozionale dell’e-commerce per il celebre venerdì nero – le occasioni cominciano prima. Il vero giorno del Black Friday è il 29 novembre, ma le offerte sono già disponibili: non più un fine settimana di sconti, ma un periodo promozionale abbastanza lungo, una sorta di saldi anticipati. E così sono partite anche le offerte Tineco, con tante lavapavimenti in promozione fino al 2 dicembre. Inoltre è possibile risparmiare ulteriormente riscattando il codice “C47L8APK“: questo dà diritto ad uno sconto del 2% ed è valido su tutti i prodotti Tineco presenti su Amazon (anche quelli già scontati), fino al 21 dicembre!

La linea di dispositivi in promo abbraccia molteplici fasce di prezzo, ma di certo il modello più conveniente è Tineco Floor One S5: l’ex lavapavimenti top – dotata di caratteristiche di tutto rispetto – è acquistabile a 259€, quasi a metà prezzo rispetto al prezzo di listino. La lavapavimenti è dotata del sensore iLoop, in grado di rilevare il livello di sporco e modificare di conseguenza (e in tempo reale) la potenza di espirazione e del flusso dell’acqua. Il modello più economico, invece, è Tineco Floor 5 Breeze Complete, a soli 209€: aspira e lava in un solo passaggio, presenta una spazzola disegnata appositamente per pulire anche i bordi e adotta uno speciale raschietto piatto che separa il flusso dell’acqua pulita dall’aspirazione di quella sporca, in modo da non contaminare le superfici. Per queste e altre offerte Tineco dai un’occhiata alla pagina del brand su Amazon. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia,... 299,00€ 209,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o... 389,00€ 259,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C,... 599,00€ 459,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo 899,00€ 669,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE A50S Plus Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza di Aspirazione, 70 Minuti di Autonomia, Serbatoio Polvere da 1L, Spazzola 3DSense,... 299,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE Station 5 Plus Aspirapolvere Senza Fili con Base di Raccolta Automatica da 2,5L, Pulizia Automatica Completa, Potenza di Aspirazione da 175W,... 399,00€ 339,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 15:50

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le