OUVIS F1K (Ryzen 7) in sconto, con tastiera meccanica in regalo: la tua postazione è subito pronta

Compatto, dallo stile sobrio ma dotato di specifiche potenti: OUVIS F1K è il mini PC da acquistare adesso, in offerta con codice sconto ed una tastiera meccanica da gaming in regalo. Un’occasione da cogliere al volo, perfetta per il periodo del Black Friday!

OUVIS F1K con Ryzen 7: imperdibile in offerta su Geekbuying con coupon, spedizione EU e tastiera meccanica inclusa

Crediti: OUVIS

OUVIS F1K è un mini PC di fascia alta, con specifiche capeggiate da un processore Ryzen 7: se stai cercando l’occasione giusta per realizzare la tua postazione desktop, con un occhio al risparmio ma senza rinunce lato performance, allora questa promo di Geekbuying capita a fagiolo. Il mini PC scende a 499€ con il codice sconto “8CTGXIN6“ ed una tastiera meccanica in regalo: ora non resta che pensare al monitor! Il dispositivo è spedito direttamente dall’Europa (gratis), per la massima celerità nella consegna.

Crediti: OUVIS

Come evidenziato poco sopra, OUVIS F1K è un mini PC con pochi compromessi: a bordo troviamo un processore Ryzen 7 8845HS, con grafica AMD Radeon 780M, 16 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Il tutto in un formato super compatto (147 x 147 x 55,5 mm), per una postazione senza ingombro. Il resto delle caratteristiche comprende il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 porte USB-A 3.2, 2 ingressi HDMI 2.0, una porta Type-C Full Feature, l’ingresso mini-jack per le cuffie e quello RJ45. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

