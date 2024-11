Huawei Mate X6 ufficiale: ancora più sottile, ancora più premium

L’annuncio della serie Huawei Mate 70 non è il solo, perché al keynote odierno abbiamo assistito anche alla presentazione dell’altrettanto importante Huawei Mate X6. Sì, perché rappresenta l’ultimo sforzo dell’azienda cinese nel campo degli smartphone pieghevoli a lei cara, da quando fu la prima a presentarlo al MWC 2020 assieme alla rivale Samsung.

Presentato ufficialmente Huawei Mate X6: come migliora lo smartphone pieghevole

Nelle colorazioni Obsidian Black, Cosmic Red, Deep Sea Blue, Nebula White e Nebula Gray, Huawei Mate X6 non differisce granché dal suo predecessore nell’aspetto estetico. È stato reso più sottile e leggero: da chiuso è spesso 9,85 mm, da aperto 4,6 mm per un peso di 239 grammi, pur non superando il record di Honor Magic V3 coi suoi 9,3/4,4 mm e 226 grammi. Non è dato sapere quale sia il SoC Kirin al suo interno, ma pur essendo più sottile e leggero ha una batteria aumentata a 5.110 mAh e a 5.200 mAh sulla Collector’s Edition, entrambe con ricarica rapida 66W e wireless 50W.

Ha anche schermi più grandi: fuori c’è un tradizionale 6,45″ (2.440 x 1.080 pixel) di tipo quad-curved, mentre aprendolo si dispiega il più ampio 7,93″ (2.440 x 2.240 pixel), entrambi OLED con tecnologia LTPO 1-120 Hz, campionamento del tocco a 240/300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e luminosità fino a 2.500 nits. A proteggere quello esterno c’è il vetro Kunlun di seconda generazione, che nella variante Collector’s Edition ha anche un rivestimento in basalto, oltre alla certificazione IPX8.

Come su Mate 70, anche qua il software è basato su HarmonyOS 4.3 anziché su HarmonyOS 5.0 alias HarmonyOS NEXT, comunque disponibile per chi acquista la versione HarmonyOS NEXT Pioneer Edition. Le novità sono a tema intelligenza artificiale: AI Dynamic Photo offre opzioni creative come la possibilità di duplicare un soggetto in movimento all’interno della stessa scena, AI Cloud Enhanced migliora col cloud la risoluzione delle immagini, AI Interactive Theme applica il proprio volto a personaggi virtuali per sfondi personalizzati, AI Teleportation permette di “teletrasportare” immagini da un dispositivo all’altro usando la fotocamera frontale e simulando di afferrare un’immagine dallo schermo e trasferirla su un altro, così come strumenti avanzati per tradurre e riassumere documenti.

La connettività è di tipo dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, comunicazione satellitare, USB-C 3.1 Gen1, GPS a tripla frequenza ed NFC. Presente un sistema di dissipazione con camera di vapore, così come una cerniera rinforzata anch’essa dal basalto. Pur non essendo un camera phone, Huawei Mate X6 ha dalla sua una prestante fotocamera da 50+40+48 MP, dove il sensore primario RYYB ha lenti ad apertura variabile f/1.4-4.0, sensore multi-spettro a 1,5 milioni di canali per l’analisi cromatica e OIS, ed è affiancato da ultra-grandangolare f/2.2 e telemacro f/3.0 con OIS e zoom ottico 4x; infine la fotocamera per i selfie, sia fuori che dentro da 8 MP.

Huawei Mate X6 è disponibile in Cina al prezzo di 12.999 CNY (1.709€) per la variante base da 12/256 GB, salendo a 13.999 CNY (1.840€) per quella da 12/512 GB, 14.999 CNY (1.972€) per quella da 16/512 GB e 15.999 CNY (2.103€) per quella da 16 GB/1 TB.

