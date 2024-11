Huawei presenta la serie Mate 70: formula vincente non cambia ma si rinnova

Oggi è il grande giorno per Huawei, che conclude l’anno presentando la nuova serie Mate 70, che ancora una volta viene lanciata con ben quattro modelli in catalogo. C’è quello base, Mate 70, a cui poi si aggiungono i più avanzati Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e infine il più costoso del lotto, Mate 70 RS Ultimate Design.

È ufficiale la nuova serie Huawei Mate 70: tutte le novità, fra specifiche e prezzi

Mate 70 Mate 70 Pro Mate 70 Pro+ Mate 70 RS Ultimate Design

Sotto il profilo estetico, Huawei Mate 70 prende quanto visto con Mate 60 e lo aggiorna, senza stravolgimenti ma con diversi cambiamenti, a partire dal modulo fotografico che rimane rotondo, centrale ma visivamente diverso; il più grande cambiamento è comunque il frame piatto, scelta in linea con quella della maggior parte degli smartphone odierni. Sono tutti certificati IP68, sul modello Pro si aggiunge quella IP69 contro i liquidi ad alta pressione, su quello Pro+ il frame in titanio e su quello RS Ultimate Design il vetro protettivo di seconda generazione Kunlun (fino a 20 volte più resistente) con trattamento in basalto.

Vetro che protegge uno schermo da 6,7″ Full HD+ per Mate 70 e da 6,9″ Full HD+ sulle versioni superiori, comunque tutti di tipo OLED con refresh rate LTPO 1-120 Hz e luminosità fino a 2.500 nits (3.500 nits per l’RS). Nonostante siano OLED, Huawei ha scelto di abbandonare il sensore ID nel display in favore di un sensore ID laterale, con un tasto che funge anche da AI Smart Control: con un doppio click si aprono app o funzioni AI e tenendolo premuto si richiama l’assistente vocale.

Pensavamo che Huawei Mate 70 sarebbe stato il primo con il nuovo HarmonyOS pre-installato ma così non è: a bordo c’è HarmonyOS 4.3, ma chi vorrà potrà acquistare la versione HarmonyOS NEXT Pioneer Edition per averlo prima di tutti. E se si parla di software non si può non parlare di intelligenza artificiale, vista la serie di funzionalità introdotte dalla compagnia. AI Dynamic Photo porta nuove modifiche creative, per esempio clonando il soggetto in movimento nell’inquadratura, AI Cloud Enhanced usa la rete cloud di Huawei per migliorare la risoluzione delle foto, AI Interactive Theme prende il proprio volto e lo mette su soggetti inventati per creare wallpaper originali

Ha del “magico” la funzione AI Teleportation: usando la fotocamera frontale, l’utente può mimare il gesto di acchiappare quello che c’è a schermo, andare di fronte a un altro telefono compatibile e mimare il gesto di lasciarlo per passare immagini da un dispositivo all’altro. Non mancano opzioni come traduzioni e riassunti di immagini, documenti e chiamate, così come la riduzione del rumore AI per migliorarne la qualità. A tal proposito, il reparto connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, comunicazione satellitare, USB-C 3.1 Gen1, NFC e GPS a tripla frequenza.

Se vi steste chiedendo quale sia il SoC Kirin presente all’interno di Huawei Mate 70, Huawei ha nuovamente scelto di non rivelarlo, e il motivo ve l’ho spiegato in passato. Per ora, sappiamo solo che ci sono memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di ROM e batterie da 5.300/5.500/5.700 mAh con ricarica rapida fino a 100W e wireless 80W.

Chiudiamo col pezzo forte di ogni top di gamma moderno, ovvero il comparto fotografico. Dietro Huawei Mate 70 troviamo una tripla 50+40+12 MP, che sui modelli più avanzati diventa una 50+40+48 MP, seppur la configurazione sia sostanzialmente la medesima. La fotocamera principale è coadiuvata da un sensore multi-spettro da 1,5 milioni di canali, incaricato di acquisire il più correttamente possibile i colori della scena, e da lenti ad apertura variabile.

L’ultra-grandangolare è anch’esso uguale su tutti i modelli, mentre cambia il teleobiettivo, periscopico f/3.4 con zoom ottico 5.5x su Mate 70 e telemacro f/2.1 con zoom ottico 4x sugli altri. L’altra differenza grossa riguarda la fotocamera frontale, sempre da 13 MP ma con l’aggiunta dello sblocco facciale 3D da Mate 70 Pro in poi.

Huawei Mate 70 – Scheda tecnica

Dimensioni di 160,9 x 75,9 x 7,8 mm per 203 grammi/164,6 x 79,5 x 8,2 mm per 221 grammi (Pro)/164,6 x 79,5 x 8,25 mm per 226 grammi (Pro+)/164,6 x 79,5 x 8,25 mm per 251/256 grammi (RS)

Certificazione IP68 / IP69 (Pro in poi) con frame in titanio (Pro+ in poi) Display OLED da 6,7″ Full HD+ (2.688 x 1.216 pixel)/ 6,9″ Full HD+ (2.832 x 1.316 pixel) (Pro in poi) con refresh rate LTPO 1-120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz, luminosità fino a 2.500 nits/3.500 nits (RS) e vetro protettivo Kunlun 2nd Gen/Kunlun 2nd Gen con con rivestimento in basalto (RS) 12 GB di RAM/ 16 GB di RAM (Pro+ in poi) 256/512 GB/1 TB di ROM non espandibile Batteria da 5.300 mAh / 5.500 mAh (Pro)/ 5.700 mAh (Pro+ e RS) con ricarica rapida 66W / 100W (Pro in poi) e wireless 50W / 100W (Pro in poi) e inversa 20W Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, comunicazione satellitare, USB-C 3.1 Gen1, NFC, GPS a tripla frequenza Sensore ID laterale Fotocamera posteriore da 50+40+12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-grandangolare f/2.2, sensore multi-spettro e teleobiettivo periscopico 5.5x f/3.4 con OIS/ 50+40+48 MP con telemacro f/2.1 con zoom ottico 4x (Pro in poi) Fotocamera frontale da 13 MP f/2.4/con riconoscimento facciale 3D (Pro in poi) Speaker stereo Huawei Histen Software HarmonyOS 4.3



Huawei Mate 70 – Prezzi e disponibilità

Huawei Mate 70 è stato presentato ufficialmente solamente in Cina, non sappiamo ancora se arriverà in Italia ma intanto questi sono i prezzi cinesi:

Huawei Mate 70 12/256 GB – 5.499 CNY (722€) 12/512 GB – 5.999 CNY (788€) 12 GB/1 TB – 6.999 CNY (919€)

Huawei Mate 70 Pro 12/256 GB – 6.499 CNY (853€) 12/512 GB – 6.999 CNY (919€) 12 GB/1 TB – 7.999 CNY (1.050€)

Huawei Mate 70 Pro+ 16/512 GB – 8.499 CNY (1.116€) 16 GB/1 TB – 9.499 CNY (1.247€)

Huawei Mate 70 RS Ultimate Design 16/512 GB – 11.999 CNY (1.576€) 16 GB/1 TB – 12.999 CNY (1.707€)



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le