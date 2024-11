Google punta forte su Android TV: aggiornamenti in arrivo ogni due anni

Il rilascio dei nuovi aggiornamenti di Android TV negli ultimi anni è risultato essere piuttosto altalenante, saltando diverse versioni e trovando spazio solo negli ultimi mesi con con l’aggiornamento ad Android TV 14. Google, però, sembra essere interessata a trovare una quadra per questa situazione, scadenzando le nuove versioni del sistema operativo per il “piccolo schermo” ogni due anni.

Niente aggiornamento quest’anno: in arrivo c’è direttamente Android TV 16

Crediti: Google

Questa nuova strategia, quindi, potrebbe portare Android TV 15 a non vedere mai la luce del sole, passando direttamente ad Android TV 16 il prossimo anno. A differenza degli smartphone, infatti, gli utenti cambiano la propria TV solitamente in media ogni 5-10 anni ed un rilascio annuale delle nuove versioni potrebbe risultare pressocché inutile. Con la cadenza biennale, invece, si potrebbero comunque offrire novità e funzionalità che buona parte degli utenti potrebbe adottare fin da subito.

Al momento non si conosco le possibili novità in arrivo nella nuova versione di Android TV, ma è possibile che le prime informazioni possano emergere già all’inizio del prossimo anno, quando verranno rese disponibili agli sviluppatori anche le prime versioni beta di Android 16 per smartphone e tablet.

