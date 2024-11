Microsoft Copilot arriva addirittura nel Blocco Note di Windows 11

Microsoft sembra davvero essere interessata a portare l’intelligenza artificiale in ogni suo prodotto, anche in quelli più insospettabili. Copilot, infatti, è in arrivo anche nel Blocco Note di Windows 11 grazie ad una nuova funzione che consentirà di spiegare determinate frasi grazie all’ausilio dell’AI integrata direttamente nell’editor di testo del sistema operativo.

L’AI è ovunque, anche nel notepad di Windows grazie a “Spiega con Copilot”

Crediti: Microsoft

Con l’aggiornamento 11.2401.25.0 del Blocco note attualmente disponibile nel canale Dev di Windows 11, Microsoft ha aggiunto una nuova funzionalità che aiuta a comprendere rapidamente il contenuto dei file di testo. Grazie a “Spiega con Copilot“, si può interpellare l’intelligenza artificiale per comprendere meglio file di registro, segmenti di codice o qualsiasi contenuto selezionato direttamente all’interno dell’editor di testo.

Per utilizzare questa nuova funzione è possibile selezionare il testo e scegliere “Spiega con Copilot“, oppure usufruire della scorciatoia CTRL+E per interpellare immediatamente l’AI di Microsoft. La funzione, ovviamente, è disponibile solo per le versioni di Windows con Copilot attivato, al momento però non sappiamo quando sarà disponibile anche in versione stabile.

Aggiornamento 07/11: in arrivo anche la funzione Rewrite

Crediti: Microsoft

Microsoft ha annunciato che gli utenti iscritti al programma Windows Insider possono testare a partire da oggi la nuova funzione Rewrite con intelligenza artificiale all’interno dell’app Blocco Note su Windows 11. Questa nuova opzione con AI, come si intuisce dal nome, permette di rielaborare il testo presente nei file TXT, scegliendo la lunghezza, la tonalità e il formato da utilizzate.

Basterà, infatti, selezionare il testo e scegliere l’opzione “Rewrite” (oppure utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL + I) per visualizzare immediatamente le opzioni offerte dall’intelligenza artificiale. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che per utilizzare questa funzionalità è necessario effettuare il login con un Microsoft Account.

