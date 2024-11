Redmi K80, prima foto dal vivo: fotocamera sempre più da camera phone

Dopo esserci lasciati alle spalle l’evento di presentazione di Xiaomi 15, attendiamo il turno del top di gamma annuale del suo sub-brand, ovvero Redmi K80 e K80 Pro. Anche quello di Redmi dovrebbe essere inizialmente proposto in due modelli, differenti in base alle specifiche adottate, differenziazione che si rifletterà anche nella fotocamera, adesso nota grazie alla prima foto dal vivo.

Redmi K80 è stato paparazzato, ecco come sarà la fotocamera (anche del modello Pro)

Ci sarebbe un cambio di rotta nell’approccio estetico: pubblicato dal leaker Smart Pikachu, nello scatto rubato vediamo un presunto Redmi K80 nelle mani del vice presidente Wang Xiaoyan. Rispetto a K70, il modulo fotografico rimarrebbe posizionato nell’angolo a sinistra ma in un riquadro circolare anziché rettangolare, similarmente a quanto visto con Xiaomi 14 CIVI aka CIVI 4 Pro. Vediamo tre sensori con una disposizione “triangolare” che riporta alla mente quella degli iPhone Pro.

Stando ai rumor, la presentazione della nuova serie è prevista per fine novembre, per un lancio che dovrebbe portare sugli scaffali due modelli principali e uno economico: Redmi K80E, K80 e K80 Pro. La principale differenza starebbe nel SoC, rispettivamente con Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Elite, così come ricarica rapida da 90W per il primo e da 120W per gli altri due.

A proposito di fotocamera, Redmi K80 Pro sarebbe un modello dotato di sensore principale Light Fusion 800 da 50 MP, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 da 32 MP e un teleobiettivo 2.6x Samsung JN5 da 50 MP, oltre a una frontale OV20B da 20 MP; una configurazione migliorata sotto più fronti e che qui in occidente dovremmo poter apprezzare sotto forma di POCO F7 Ultra.

