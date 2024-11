Dreame L40 Ultra è potenza, tecnologia e stile: ora in sconto per il Black Friday!

Le offerte Dreame per il Black Friday entrano nel vivo: questo è sicuramente il periodo promozionale più importante dell’anno, il momento perfetto per pensare ai regali di Natale ma anche per farsi un regalo. In un mondo sempre più tech, dove la domotica è ormai in grado di offrire soluzioni capaci di cambiare davvero le carte in tavole, Dreame L40 Ultra si distingue per il suo stile, le sue performance e le tecnologie top che offre!

Dreame L40 Ultra è il robot aspirapolvere premium da comprare al Black Friday: occasione Amazon con spedizione Prime!

Crediti: Dreame

Il robot aspirapolvere premium Dreame L40 Ultra non è un semplice alleato per le pulizie di casa, ma offre tre caratteristiche che lo rendono impeccabile. Per prima cosa si tratta di un modello pensato anche come elemento d’arredo: il designi minimale è solito per i robottini, ma la base impreziosisce l’ambiente con il suo tocco elegante. Inoltre la parte superiore del robot, con la sensoristica, presenta la stessa colorazione della base, in modo che i due dispositivi presentino il medesimo stile. Look a parte, il robot aspirapolvere targato Dreame è un campione di potenza: per chi guarda alla forza bruta, il dispositivo è dotato di un sistema di aspirazione Vormax da ben 11.000 PA. Ciò significa che è il grado di rimuovere efficacemente lo sporco, sia dai pavimenti che dai tappeti.

Trattandosi di un modello di punta, ovviamente è impossibile non trovare il meglio delle tecnologie Dreame. Il robot L40 Ultra presenta una spazzola laterale estensibile e sollevabile, ideale per raccogliere al meglio lo sporco e raggiungere gli angoli. Il top è rappresentato dalla tecnologia MopExtend RoboSwing: i mop rotanti possono estendersi oltre il corpo del robottino, in modo da raggiungere facilmente i bordi delle stanze. Inoltre il sistema di rilevamento intelligente di moquette e tappeti è una manna dal cielo: i mop si sollevano automaticamente, in modo da mettere le superfici al riparo dall’acqua (mentre la potenza di aspirazione sale al massimo). La tecnologia OmniDirt si basa su una telecamera RGB intelligente, con rilevamento del colore a 5 canali: L40 Ultra individua lo sporco ed esegue un lavaggio lento e accurato dove necessario (ad esempio in caso di macchie d’olio o di salsa sui pavimenti duri).

Crediti: Dreame

Il robot è capace di mappare con precisione gli ambienti e di rilevare in maniera intelligente gli ostacoli (oltre alla telecamera intelligente c’è anche un modulo a luce strutturata 3D). La base di ricarica non è solo un elemento stiloso, ma anch’essa integra funzionalità top: infatti oltre all’auto-svuotamento del contenitore dello sporco è presente un sistema di lavaggio dei mop con acqua calda a 65°C (con asciugatura con aria calda); inoltre c’è un doppio serbatoio dell‘acqua (sporca e pulita) in modo da poter effettuare la ricarica di quella pulita a bordo del robottino, senza alcun intervento manuale da parte dell’utente.

