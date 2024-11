Google lancia Android 15 QPR1 Beta 3.1: tutte le novità

Prima del lancio di Android 15 QPR1 sembra esserci ancora tempo per una beta minore: Google, infatti, ha lanciato in questi giorni un nuovo aggiornamento minore per la terza versione di test del primo grande aggiornamento per il sistema operativo del robottino verde. Con la versione finale prevista tra poche settimane, Android 15 QPR1 Beta 3.1 è l’ultima versione con cui gli utenti potranno testare le novità del nuovo aggiornamento per smartphone e tablet Pixel.

Android 15 QPR1 Beta 3.1: ultimo aggiornamento minore prima della versione finale

Crediti: Google

Android 15 QPR1 Beta 3.1 (build AP41.240925.012) include le patch di sicurezza di novembre 2024 ed è disponibile su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold, così come per la versione dedicato all’emulatore Android per sviluppatori. Le novità riguardano principalmente la risoluzione di problemi riscontrati dagli utenti in queste settimane. Di seguito il changelog completo.

Risolto un problema in cui toccare i controlli multimediali chiudeva il pannello delle notifiche ma non apriva l’app.

Risolto un problema in cui la pressione prolungata sull’icona dell’elenco dispositivi non funzionava quando erano presenti molte notifiche e il pannello delle notifiche sovrapponeva l’icona di blocco.

Risolto un problema che impediva il corretto controllo del volume per alcuni dispositivi Bluetooth.

Risolto un problema che faceva sì che le opzioni di colore derivanti dai wallpaper di Material You risultassero molto simili.

Risolto un problema che causava dimensioni e stili incoerenti per la barra di scorrimento nelle impostazioni di sistema.

Risolto un problema che a volte causava il fallimento dei pagamenti NFC.

Risolto un problema in cui le traduzioni in indonesiano ed ebraico non venivano visualizzate correttamente per le app che puntavano ad Android 14 (livello API 34) o inferiore.

Risolti vari altri problemi che influivano sulla stabilità del sistema, sulla fotocamera, sulla connettività, sulla localizzazione, sull’accessibilità e sull’interattività.

Se il vostro dispositivo Google Pixel è iscritto all’Android Beta Program riceverete automaticamente l’aggiornamento OTA per Android 15 QPR1 Beta 3.1. In caso contrario, invece, potrete effettuare il download e l’installazione manuale tramite il nostro approfondimento dedicato.

