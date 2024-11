Artillery SideWinder X4 Pro è la stampante 3D ad alta velocità, a meno di 150€

La stampante 3D Artillery SideWinder X4 Pro torna in offerta su Banggood e grazie al codice sconto dedicato il prezzo è super conveniente, con tanto di spedizione EU (gratis). Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta dato che la stampante del produttore cinese è una delle migliori soluzione mid-range attualmente sulla piazza!

Artillery SideWinder X4 Pro è in offerta su Banggood: costa meno di 150€ con questo codice sconto

Crediti: Artillery

Con SideWinder X4 Pro, Artillery va a migliorare la precedente generazione senza grossi stravolgimenti, ma continuando a proporre una stampante 3D di qualità ad una cifra conveniente. Il dispositivo arriva quasi completamente pre-assemblato, offre un volume di costruzione di 240 x 240 x 260 mm ed una velocità di stampa massima di 500 mm/s. Ritroviamo ancora una volta l’estrusore Dual Gear Direct Drive, che permette una migliore qualità di stampa (che risulta più precisa).

Il livellamento automatico a 81 punti permette di individuare e compensare le irregolarità mentre l’hot end realizzato completamente in metallo permette di stampare ad alta velocità e con temperature fino a 300°C; in questo modo è possibile utilizzare senza alcuna limitazione anche filamenti particolarmente resistenti. Il resto delle caratteristiche comprende una scheda madre Klipper, un processore quad-core ARM da 1,5 GHz, un display touch da 4,3″ e il WiFi (per il controllo da remoto).

Crediti: Artillery

La stampante 3D Artillery SideWinder X4 Pro torna in promozione su Banggood con codice sconto (“BGc6c069“) a soli 148€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

