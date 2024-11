La light bar da monitor BlitzWolf aiuta a non affaticare la vista (a soli 13€)

Ormai gran parte delle nostre giornate si svolge davanti ad un monitor: lavorare col PC è diventato all’ordine del giorno e anche l’intrattenimento passa per i nostri computer. Per questo è bene utilizzare una light bar da monitor come BlitzWolf BW-CML2, ossia una pratica luce LED (disponibile con o senza RGB) che permette di non affaticare la vista: il prezzo scende su Banggood e l’occasione è ghiotta!

Codice sconto BlitzWolf BW-CML2 (Air): la luce da monitor perfetta per gamer e per i più attenti alla vista

Crediti: BlitzWolf

La luce da monitor BlitzWolf BW-CML2 è un modello dotato di luci LED RGB, perfetto sia per i gamer che vogliono dare un tocco di colore al monitor che agli utenti più attenti alla vista, che vogliono evitarne l’affaticamento utilizzando una luce aggiuntiva. La light bar di BlitzWolf offre temperatura e luminosità regolabili (2.700-6.500K e 300-1.000 lux) e 15 modalità di retroilluminazione RGB tra cui scegliere (con molteplici effetti per creare atmosfera). Inoltre la luce è leggermente inclinata, in modo da illuminare la scrivania e la tastiera, senza creare fastidiosi riflessi sul monitor. L’alimentazione avviene direttamente tramite una presa USB. Oltre alla versione classica è presente anche il modello Air: in questo caso manca all’appello l’illuminazione RGB, ma il prezzo è ancora più appetibile.

Crediti: BlitzWolf

La light bar da monitor BlitzWolf BW-CML2 (in versione AIR, cioè senza luce RGB) è in offerta lampo su Banggood a soli 13€: un accessorio perfetto per lavorare e studiare al PC avendo il massimo rispetto per i propri occhi! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

