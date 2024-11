Honor 300 Pro con specifiche da flagship killer: sarà il best buy della categoria?

Dopo la presentazione della serie Magic 7, ecco spuntare ulteriori indiscrezioni sulla prossima famiglia di smartphone in arrivo per il brand cinese. La gamma Honor 300 è già in cantiere e le ultime novità svelano vari aspetti del fratello maggiore Pro: stando ai leak saremo alle prese con un vero e proprio flagship killer, con specifiche che guardano in altro e alcune feature mutuate direttamente dalla fascia premium.

Honor 300 Pro migliorerà in tutto: le ultime novità svelano un vero e proprio flagship killer

Crediti: Honor

L’arrivo del prossimo Honor 300 Pro e dell’intera gamma di fascia media è previsto prima della fine del 2024, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Intanto le indiscrezioni non mancano: i primi leak hanno iniziato a delineare le specifiche, con tanto di immagini che mostrerebbero il possibile design (da prendere con cautela). Nelle scorse ore un noto insider ha arricchito ulteriormente il quadro delle specifiche, offrendo alcuni dettagli aggiuntivi.

Il modello di punta della serie sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 e avrebbe dalla sua sia il supporto alla ricarica rapida da 100W che la ricarica wireless. Tra le altre aggiunte, uno schermo con risoluzione 1.5K+ (mancano le dimensioni), un teleobiettivo a periscopio da 50 MP e un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto lo schermo. In basse alle certificazioni, la serie dovrebbe essere composta da dispositivi siglati AMP-AN00, AMP-AN10, AMM-AN00 e AMG-AN00. Probabilmente i numeri di modello fanno riferimento ai tagli di memoria, mentre i telefoni saranno Honor 300 e 300 Pro.

Honor 300 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display curvo OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit

da (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento /

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.300 mAh con ricarica da 100W e wireless da 66W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + ?? + 50 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico

(f/???) con OIS, ultra-grandangolare, selfie camera doppia da 50 + 2 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

