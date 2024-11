ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro ufficiali in Italia: potenza e AI al primo posto!

Dopo il debutto dei due REDMAGIC 10 Pro/Pro+ in Cina (in arrivo anche in Italia), è tempo di conoscere i primi smartphone Global equipaggiati con l’ultimo SoC di punta della gamma Snapdragon. ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro sono ufficiali in Italia ed arrivano con specifiche tecniche al top, un design da veri Gaming Phone ed un prezzo in linea con le aspettative: ecco tutto quello che c’è da sapere!

ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi Gaming Phone

Design e display

Dopo i leak dei giorni scorsi, ormai conosciamo bene il design dei nuovi top di gamma da gaming. ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro presentano un look simile quello dei precedenti ROG Phone 8 e 8 Pro, con un modulo fotografico a forma di pentagono ed una cover posteriore dal sapore futuristico, ma senza gli eccessi tipici di alcuni Gaming Phone. Tuttavia i due telefoni presentano un elemento distintivo sulla scocca: entrambi hanno un sistema di luci LED Anime Vision, caratterizzato da 85 mini-LED programmabili e ben 648 mini-LED, rispettivamente per il modello standard e la versione maggiore Pro. A parte questa differenza estetica, il resto della scocca è invariato: c’è la certificazione IP68 (contro acqua e polvere), una coppia di pulsanti dorsali AirTrigger, un ampio schermo con lettore d’impronte integrato.

A proposito del display, si tratta dello stesso Samsung AMOLED E6 della scorsa generazione: sempre da 6,78″ Full HD+, con luminosità di picco di 2.500 nit e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, ma stavolta il refresh rate schizza a 185 Hz (in modalità Game Genie), sempre con tecnologia LTPO.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di ROG Phone 9 e 9 Pro rispondono alle aspettative degli appassionati: si tratta di flagship mossi dall’ultimo Snapdragon 8 Elite, precisamente i primi modelli da gaming Global con questo chipset. L’AI è al centro della scena, ma anche in termini di forza bruta il SoC non è da meno. Lato memorie ci sono tagli fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0; comunque segnaliamo che il taglio superiore (quindi da 24 GB/1 TB) è riservato al modello Pro. Entrambi montano la stessa batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida cablata da 65W; presente all’appello il supporto alla ricarica wireless Qi da 15W. Ovviamente il software è basato su Android 15, mentre un’altra novità tech riguarda il sistema di raffreddamento GameCool 9, al liquido e a conduzione, con un design rinnovato. Il SoC è al centro dell’area di raffreddamento, avvolto a 360°, in modo da far scendere rapidamente anche le temperature più elevate.

Il comparto fotografico non è niente male, nonostante non dovrebbe essere il focus per dei Gaming Phone. Il sensore principale è il Sony LYT-700 da 50 MP con stabilizzazione a sei assi Hybrid Gimball 4.0, accompagnato da un ultra-grandangolare da 13 MP con lenti Free-Form. La differenza tra i due smartphone riguarda il terzo sensore: ROG Phone 9 offre un semplice obiettivo macro mentre il fratello maggiore 9 Pro alza il tiro con un teleobiettivo da 32 MP (con OIS, zoom ottico 3X e digitale fino a 30X, con tecnologia HyperClarity, per migliorare la resa).

Abbiamo citato l’apporto dell’intelligenza artificiale offerto dal SoC di punta targato Qualcomm, ma le novità non finiscono qui. ASUS ha implementato la nuova tecnologia AI Gaming con varie migliorie per i giochi: precisamente si tratta di una funzione di riconoscimento delle scena tramite AI, che offre un’esperienza di gioco potenziata. Ci sono delle funzionalità esclusive per alcuni titoli (come Genshin Impact, Honkai Star Rail, Lol Wild Rift ed altri) e feature che invece vanno a toccare tutti i giochi.

Ad esempio, AI Grabber funziona con qualsiasi gioco: se siete bloccati in un punto, magari una missione in particolare, basta cerchiare con il dito una porzione di testo e AI Grabber effettuerà una ricerca sul web per consigli, suggerimenti e soluzioni. Per Genshin Impact è presente l’Auto-Run, la possibilità di velocizzare le conversazioni, la funzione Quick Escape (che libera istantaneamente un personaggio bloccato, ad esempio quando congelato o incastrato nelle bolle lanciate dai maghi di Hydro) e non solo.

ASUS ROG Phone 9/9 Pro – Scheda tecnica

dimensioni 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 227 grammi

certificazione IP68

display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 185 Hz con tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a con tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore e sistema a conduzione (GameCool 9)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830 12 GB di RAM LPDDR5X (Phone 9) 16/24 GB di RAM LPDDR5X (Phone 9 Pro) 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile (Phone 9) 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile (Phone 9 Pro)

batteria da 5.800 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 13 + 5 MP con LYT-700 , Hybrid Gimbal OIS 4.0 a 6 assi, ultra-grandangolare e obiettivo macro da 50 + 13 + 32 MP con LYT-700 , Hybrid Gimbal OIS 4.0 a 6 assi, ultra-grandangolare e teleobiettivo con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X

selfie da 32 MP con ultra-wide

con ultra-wide Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, pulsanti dorsali AirTrigger , mini-jack 3.5 mm per cuffie, audio Dirac Virtuo per cuffie

, mini-jack 3.5 mm per cuffie, audio Dirac Virtuo per cuffie Android 15 sotto forma di ROG UI

Quanto costa ASUS ROG Phone 9/9 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi Gaming Phone ASUS ROG Phone 9 e il fratello maggiore 9 Pro debuttano in Italia al prezzo di partenza di 1.099€. Inoltre per il periodo compreso tra il 19 novembre e il 19 dicembre, con l’acquisto di uno dei due smartphone è possibile ricevere in regalo la ventola di raffreddamento AeroActive Cooler X. Di seguito trovate tutte le configurazioni dei flagship, con il relativo prezzo. Ricapitolando: le differenze tra i due smartphone riguardano il numero di mini LED sulla scocca, il terzo sensore della fotocamera (macro oppure teleobiettivo) e i tagli di memoria.

ROG Phone 9 12/256 GB – Black – 1.099€ 12/512 GB – White – 1.149€ 12/512 GB – Black – 1.149€

ROG Phone 9 Pro 16/512 – 1.299€ 24 GB/1 TB – 1.499€ (Edizione Speciale)



Tutti i modelli sono in preordine dal 19 novembre, con disponibilità a partire da metà gennaio (tramite lo store ufficiale e nel caso delle versioni Pro, anche su Amazon).

