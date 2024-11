Spotify: le playlist create con AI arrivano negli Stati Uniti, quando in Italia?

Spotify ha annunciato oggi l’arrivo di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per creare nuove playlist. Dopo il DJ personalizzato con AI, quindi, arriva sulla celebre app di streaming musicale un modo del tutto nuovo di scoprire nuova musica, elaborando nuove playlist.

Descrivi cosa vuoi ascoltare e l’AI di Spotify crea la playlist!

Crediti: Spotify

AI Playlist è una nuova funzione dedicata agli abbonati Spotify Premium che permette la creazione di nuove playlist tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa integrata direttamente nell’applicazione. Accedendo al nuovo strumento, gli utenti potranno fornire delle indicazioni testuali sui propri gusti musicali e su quello che vogliono ascoltare in quel momento, ottenendo una nuova playlist direttamente tramite l’AI.

Questa nuova funzionalità è disponibile a partire da oggi in versione Beta soltanto nel Regno Unito e in Australia, sia su iOS (iPhone) che sugli smartphone Android. L’unico requisito per accedere ad AI Playlist, oltre alla posizione geografica (per il momento), è un abbonamento attivo a Spotify Premium (singolo oppure familiare). L’arrivo in altri paesi è previsto per i prossimi mesi.

Aggiornamento 19/11: le playlist create con AI disponibili anche negli Stati Uniti

Spotify quietly launched text-to-playlist in the U.S. ✨



You give it a prompt – it can be quite lengthy! – and it generates a playlist for you.



It can also incorporate your listening data (e.g. "feature songs from my recent favorite artists") pic.twitter.com/1uBIVUoPrA — Justine Moore (@venturetwins) November 18, 2024

Dopo mesi di test nel Regno Unito e in Australia, le nuove playlist create con l’AI di Spotify sembrano essere finalmente disponibili anche in altre parti del mondo. In particolare, gli utenti statunitensi sembrano possono accedere a questa nuova funzione per creare una playlist basata sulla descrizione testuale fornita all’intelligenza artificiale.

Al momento, purtroppo, non ci sono ancora informazioni su quando questa particolare funzionalità di Spotify possa approdare in Europa e di conseguenza anche in Italia.

