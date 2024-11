iPhone 16 rotto? Adesso Apple vende le parti di ricambio originali

Per gli utenti la possibilità di poter riparare da soli i propri dispositivi elettronici sembra essere sempre più importante e le aziende stanno pian piano esaudendo questo desiderio. Apple, per esempio, ha da poco messo in vendita le parti di ricambio originali per riparare i nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, ma i prezzi non sembrano essere particolarmente economici.

Ecco quanto costa riparare da soli un iPhone 16

Crediti: Apple

Apple in questi giorni ha aggiunto al proprio portale di Self Repair le parti di ricambio per i nuovi smartphone arrivati sul mercato soltanto qualche mese fa, consentendo agli utenti di effettuare riparazioni fai-da-te con tanto di kit di strumenti necessari a portare a termine le operazioni di sostituzione dei componenti. I prezzi, tuttavia, non sono economici ed è richiesta una buona dose di conoscenza per effettuare riparazioni di questo genere. Di seguito i prezzi per iPhone 16:

Solo Kit di strumenti – 56,12€

Vetro posteriore con kit – 198,99€

Batteria con kit – 108,99€

Altoparlante con kit – 77,48€

Fotocamera con kit – 198,99€

Schermo con kit – 339€

Microfono con kit – 134,10€

Taptic Engine con kit – 77,48€

Fotocamera frontale con kit – 299€

I prezzi continuano a salire con i modelli Plus e Pro (potete consultarli tutti qui), ma è possibile risparmiare qualche euro inviando ad Apple la parte difettosa sostituita. Per facilitare il compito di identificazione del modello, inoltre, è possibile inserire sul portale di Self Repair il numero di serie dello smartphone, per essere sicuri di acquistare i componenti giusti per il proprio iPhone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le