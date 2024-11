iPhone 16: quanto è resistente il melafonino più economico (Video)

A ogni nuova uscita firmata Apple, come nel caso di iPhone 16, c’è chi giustamente si chiede: quanto è resistente questo ultimo melafonino? A rispondere a questa curiosità ci pensa come al solito JerryRigEverything, che dopo aver messo sotto torchio il più costoso iPhone 16 Pro Max ha ben pensato di fare altrettanto con quello più economico.

JerryRigEverything mette a dura prova la resistenza di iPhone 16

Chiedersi quanto sia resistente iPhone 16 è più che lecito, vista l’attenzione che Cupertino riserva verso il grado di caparbietà dei suoi smartphone. In questo caso, JerryRigEverything ha svolto il suo “rituale” su iPhone 16, che dimensioni a parte condivide le stesse caratteristiche strutturali col modello Plus.

Per esempio il vetro Ceramic Shield che protegge lo schermo, che pur non essendo il Gorilla Glass di Corning (al contrario del vetro opaco posteriore) ha lo stesso grado di protezione ai graffi di Victus e Victus 2: inizia a graffiarsi al livello 6, con graffi più profondi al livello 7. Tuttavia, i graffi sono meno evidenti del solito, segno che effettivamente Apple ha reso il suo vetro protettivo più performante della concorrenza, anche se il Gorilla Glass Armor rimane il migliore.

Il telaio è realizzato con materiali di riuso, come il frame che è in alluminio riciclato all’85% su cui è stato introdotto il nuovo tasto per la fotocamera, il cui rivestimento in zaffiro lo rende persino più resistente del vetro davanti allo schermo. Oltre al test della fiamma, iPhone 16 resiste a pieni voto anche al famigerato bend test, durante cui la scocca viene piegata con forza.

