I nuovi Xiaomi TV puntano in alto con Google TV, 144 Hz e fino a 100″

Mentre siamo in attesa del debutto dei nuovi top di gamma Xiaomi 15 e 15 Pro (in Cina), ecco fare capolino una doppia novità per l’Italia. La compagnia asiatica ha alzato il sipario su Xiaomi TV MAX 2025 e TV S Mini LED 2025, due soluzioni di tutto rispetto che promettono prestazioni al top: ecco tutti i dettagli di questa novità per il salotto dei Mi Fan!

Xiaomi TV MAX 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025 ufficiali: specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia

Crediti: Xiaomi

Il modello più impegnativo è rappresentato da Xiaomi TV MAX 2025, disponibile in due versioni (da 100″ e da 85″). Si tratta di un televisore colossale, caratterizzato da un pannello 4K ultra ampio e tecnologia Quantum Dot (per una resa cromatica superiore), refresh rate a 144 Hz (con Game Boost a 240 Hz), Dolby Vision e Dolby Atmos, MEMC, profondità colore a 10 bit, DCI P3 al 94%, supporto FreeSync e latenza ultra-bassa (4 ms), ingresso video HDMI 2.1. Insomma, si tratta di una soluzione pensata sia per offrire una visione cinematografica che per adattarsi senza problemi alle console di nuova generazione.

A muovere il tutto, un processore Quad Cortex A73 con le tecnologia AI PQ e AI SR, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Tra le altre caratteristiche troviamo la connettività Wi-Fi 6, Google TV (quindi la possibilità di utilizzare le app più popolari), il supporto ai comandi vocali, Apple AirPlay e tanto altro. Il prezzo dei nuovi Xiaomi TV Max 2025 è di 1.999€ e 1.299€, rispettivamente per il modello da 100″ e quello da 85″; entrambi sono disponibili all’acquisto in Italia nello store ufficiale del brand.

Crediti: Xiaomi

Oltre a questo modello in formato maxi, è stato lanciato anche Xiaomi TV S Mini LED: in questo caso il televisore è disponibile in tre formati ossia da 55″, da 65″ e da 75″. Il trittico è caratterizzato da pannelli con tecnologia LED QD-Mini, con un contrasto superiore e 308 zone di oscuramento locale, una luminosità massima di 1.200 nit, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, profondità colore a 10 bit, DCI-P3 al 94% e tutte le caratteristiche già elencate con la versione Max. Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 599,9€ per il modello base da 55″ per poi salire a 799,9€ (65″) e 1.099,9€ (75″).

Segnaliamo che i nuovi smart TV di Xiaomi sono già in offerta, grazie al codice sconto “10TV2025“: riscattando il coupon è possibile ottenere uno sconto del 10% al checkout. Quindi i prezzi delle due Xiaomi TV MAX 2025 scendono a 1.799€ e 1.169€ mentre quelli dei modelli TV S Mini LED scendono a 539,9€, 719,9€ e 989,9€.

