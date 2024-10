iOS 18.1 disponibile su iPhone: inizia l’era di Apple Intelligence

Dopo una beta lunga tutta l’estate, Apple lancia ufficialmente il primo grade aggiornamento per iOS 18, che ha il compito di portare su iPhone la prima versione dell’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Con iOS 18.1, infatti, negli Stati Uniti arriva finalmente l’AI targata Cupertino, ma soltanto per pochissimi dispositivi: a giovarne, infatti, saranno soltanto gli utenti con iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Apple Intelligence arriva su iPhone 15 Pro e iPhone 16 con iOS 18.1

iOS 18.1 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con iOS 18, ma la grande novità rappresentata da Apple Intelligence sarà disponibile unicamente sui dispositivi di punta dello scorso anno e sulla nuova serie rilasciata sul mercato soltanto poche settimane fa. L’AI di Apple, quindi, debutta negli Stati Uniti con una serie di funzioni che verranno arricchite soltanto nei prossimi mesi, seguendo la roadmap aggiornata giorno per giorno.

Per Apple Intelligence in Italia, invece, bisognerà aspettare ancora 6 mesi dato che l’arrivo è previsto per la primavera inoltrata. Le novità di questo aggiornamento, però, non riguardano solo l’AI: arrivano infatti anche miglioramenti per il pulsante Controllo fotocamera, la possibilità di acquisire foto spaziali e registrare le chiamate telefoniche, oltre ad includere anche le ultime patch di sicurezza.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, dove vi verrà notificata subito la presenza di iOS 18.1.

