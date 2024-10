Il nuovo Mac mini con M4 e M4 Pro trapela in rete: sarà davvero così piccolo?

Questa settimana Apple presenterà ufficialmente il nuovo Mac mini con chip M4, ma un celebre store online ha deciso di rovinare la sorpresa alla compagnia di Cupertino. Su Amazon, infatti, sono apparse le prime immagini del nuovo desktop BYODKM, tramite una comparativa ufficiale con i vecchi modelli di Mac Studio e i nuovi iMac annunciati soltanto poche ore fa.

Il piccolissimo Mac mini appare in rete: fino a 64 GB di RAM e 8 TB su SSD

Crediti: TheAppleHub @ Twitter/X

Seppur in una diapositiva particolarmente ridotta, il nuovo Mac mini appare particolarmente piccolo rispetto al Mac Studio di qualche anno fa, con le porte USB-C finalmente posizionate sulla parte frontale per garantire un accesso semplificato. Le informazioni più importanti, però, riguardano le possibili specifiche tecniche, seppur mancano dettagli su quella che sarà la dotazione di base.

I nuovi Mac mini, infatti, potranno usufruire dei chip M4 e M4 Pro, con CPU fino a 14-core e GPU fino a 20-core. Per quanto riguarda i tagli di memoria, invece, avremo a disposizione fino a 64 GB di RAM unificata e 8 TB di spazio di archiviazione (presumibilmente su memoria SSD saldata). Per scoprire tutti i dettagli, però, non bisognerà attendere poi troppo: la presentazione ufficiale, infatti, è prevista per questa settimana.

