Snapdragon 8 Elite è veramente così potente? Ce lo dicono i benchmark

Qualcomm ha disvelato lo Snapdragon 8 Elite e tutti i dati tecnici attorno a quello che ha presentato come il System-on-a-Chipset per smartphone “più veloce al mondo“. Uno slogan decisamente audace, in un settore dove misurare l’effettiva potenza di un microchip non è mai una pratica scontata e dove i benchmark ci danno un quadro generale ma poco specifico all’atto pratico, dove il software gioca un ruolo sempre più primario. Tuttavia, i dati sono stati snocciolati, e quindi vediamo come si comporta nei test di riferimento.

Snapdragon 8 Elite in azione nei benchmark: ecco di quanto salgono le prestazioni

Partiamo con una panoramica a base GeekBench, dove lo Snapdragon 8 Elite viene confrontato con gli altri SoC della stessa fascia e con il modello precedente di Qualcomm:

Tensor G4 Snapdragon 8 Gen 3 Apple A18 Pro Snapdragon 8 Elite Single-core 2.100 2.300 3.000 2.500 Multi-core 7.700 8.000 8.000 10.500

Per la prima volta, la CPU dello Snapdragon 8 Elite abbandona i soliti core ARM in favore di core Oryon di natura proprietaria, come avvenuto con lo Snapdragon X Elite. La sua configurazione 2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz fa sì che nel benchmark di GeekBench ottenga un risultato attorno ai 2.500/10.500 punti, che se confrontata allo Snapdragon 8 Gen 3 presentato un anno fa significa un aumento del +9%/+31%. Il salto generazionale lo si nota soprattutto nel multi-core, laddove in single-core è Apple ad avere ancora una volta la meglio.

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Elite Wild Life 150 fps 180 fps Wild Life Extreme 60 fps 90 fps Aztec Ruins 1440p (High, Vulkan) 95 fps 105 fps Aztec Ruins 1440p (High, OpenGL) 110 fps 125 fps

Oltre alla CPU c’è la GPU Adreno 830 settata a 1.100 MHz: rispetto all’Adreno 750 a 1.000 MHz, nei test grafici di GFXBench riesce ad arrivare a un salto in avanti fino al +50%, scendendo al +10%/+20% nelle prove più impegnative. Per capire meglio come si comporta lo Snapdragon 8 Elite, ecco tutti i test benchmark pubblicati dalla stessa Qualcomm:

GeekBench 6.2 3.221

10.426 GeekBench 6.3 3.222

10.444 Speedometer (Chrome)

Speedometer (WebView/WeChat) 33.3

28.7 AnTuTu 10.2.1 3.014.075 GFXBench Manhattan 3.0 Offscreen (1080p)

GFXBench Manhattan 3.1 Offscreen OpenGL (1080p) 528 fps

345 fps GFXBench T-Rex 2.0 HD Offscreen (1080p)

GFXBench Car Chase Offscreen (1080p) 779 fps

218 fps GFXBench Aztec Ruins Vulkan (Normal Tier) Offscreen (1080p)

GFXBench Aztec Ruins Vulkan (High Tier) Offscreen (1440p) 349 fps

125 fps GFXBench Aztec Ruins OpenGL (Normal Tier) Offscreen (1080p)

GFXBench Aztec Ruins OpenGL (High Tier) Offscreen (1440p) 262 fps

105 fps 3Dmark WildLife Unlimited Offscreen

3Dmark WildLife Extreme Unlimited Offscreen 159 fps

43 fps AITutu V3 2.011.071 AIMark V2 308.217 MLperf V2 – Image Classification

MLperf V2 – Object Detection

MLperf V2 – Image Segmentation

MLperf V2 – Language Understanding

MLperf V2 – Super Resolution

MLperf V2 – Image Classification (Offline)

MLperf V2 – Stable Diffusion 1474.0

3166.0

2010.0

657.0

332.0

2059.0

0.32

