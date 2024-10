POCO C75 torna a mostrarsi in un leak: prime immagini e specifiche

A poco più di due mesi dalla sua prima apparizione, POCO C75 torna a mostrarsi con un nuovo leak: questa volta ricco di immagini e informazioni sul dispositivo. Se nel mese di agosto siamo venuti a conoscenza del nuovo budget phone di Xiaomi tramite una prima certificazione, questa volta possiamo ammirare lo smartphone anche nelle prime immagini che ritraggono le tre colorazioni in cui probabilmente sarà disponibile il dispositivo firmato POCO.

Tre colorazioni e chipset MediaTek per il nuovo budget-phone Poco C75

Stando alle informazioni emerse in rete in queste ore, il nuovo POCO C75 sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Black, Gold e Green, con un design della scocca posteriore e del blocco fotocamera che si andrà a discostare molto dalla precedente generazione. Se POCO C65 era dotato di doppia lente ed un’isola quadrata, il nuovo C75 potrebbe far sfoggio di un’isola circolare con quattro lenti.

Le indiscrezioni suggeriscono una dimensione del dispositivo pari a 171.9 x 77.8 x 8.2 mm, con un peso di circa 204 grammi. Lo smartphone potrebbe essere alimentato da un chipset MediaTek Helio G85, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di spazio di archiviazione. Anche lo schermo potrebbe inoltre ricevere un upgrade, passando dai 6.74″ del modello C65 ad un display LCD da 6.88″ con risoluzione HD+ e 120 Hz di refresh rate.

Il comparto fotografico potrebbe tornare a vedere il doppio sensore da 50 MP + 0.08 MP ed una fotocamera frontale da 13 MP, incorporata nel notch a goccia. La connettività, invece, potrebbe prevedere Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4 ed NFC (solo per la variante Global). Il dispositivo, infine, dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.160 mAh con una velocità di ricarica di 18W.

Secondo i leak, la presentazione ufficiale del nuovo POCO C75 sembrerebbe essere prevista per le prossime settimane, con una commercializzazione Global che seguirà nei giorni successivi.

POCO C75 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 171.9 x 77.8 x 8.2 mm , peso 204 grammi

, peso 204 grammi Display LCD 6.88″ , risoluzione HD+ , 120 Hz refresh rate

, risoluzione , refresh rate Lettore d’impronte sul lato (tasto di accensione)

SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core (2x Cortex-A75 @2GHz + 6x Cortex-A55 @1,8GHz)

GPU ARM Mali-G52

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria

di memoria Batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida da 18W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, jack da 3.5 millimetri

Fotocamera da 50 + 0.08 MP (f/???)

(f/???) Selfie camera da 13 MP (f/???)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (oppure Android 15)

