Ecco come Facebook e Instagram useranno il riconoscimento facciale per proteggere gli utenti

La sicurezza online è sicuramente uno dei temi più importanti per quanto riguarda i social network e sembra saperlo bene Meta che sta per re-introdurre il riconoscimento facciale sulle proprie piattaforme per aumentare la protezione degli utenti. La compagnia guidata da Mark Zuckerberg, infatti, ha annunciato l’arrivo di un nuovo set di strumenti che sfrutteranno il riconoscimento degli utenti per poter garantire il recupero degli account hackerati e sventare operazioni di scam.

Il riconoscimento facciale torna su Instagram e Facebook per ridurre lo scam e ripristinare gli account

Crediti: Meta

Una delle truffe più ricorrenti ultimamente online è quella del Celeb-Bait: i malintenzionati utilizzano foto e immagini di personaggi celebri per indurre i comuni utenti a cliccare su pubblicità e siti ingannevoli. Per combattere questa pericolosa pratica, Meta ha deciso di re-implementare il sistema di riconoscimento facciale che potrà identificare con maggiore precisione i tentativi di scam, per bloccarli immediatamente.

Questa nuova tecnologia, però, permetterà anche agli utenti di recuperare il proprio account nel caso in cui si perda l’accesso oppure si venga hackerati. Gli utenti colpiti, infatti, potranno inviare a Meta un video selfie che verrà confrontato automaticamente con le foto dell’account, in modo da determinarne il proprietario reale. In pochi minuti, quindi, l’utente potrà riguadagnare l’accesso al proprio account in tutta sicurezza, con il video selfie che verrà criptato e non sarà accessibile a nessuno, prima di essere eliminato definitivamente.

Queste nuove funzionalità, dopo un iniziale periodo di prova, saranno disponibili sia su Facebook che su Instagram, in modo da poter proteggere gli utenti e la loro sicurezza online.

