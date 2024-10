Recensione Honor Pad X8a: il tablet economico perfetto per film e serie tv

I tablet entry-level spesso propongono soluzione hardware piuttosto datate o poco performanti, ma per fortuna ci ha pensato Honor a realizzare un dispositivo che coniughi al meglio il rapporto qualità/prezzo. Grazie ad un chipset Snapdragon ed un display da far invidia anche alla fascia media, Honor Pad X8a potrebbe guadagnare lo scettro di “migliore” nella sua fascia di prezzo. Scoprite tutte le caratteristiche di questo tablet nella nostra recensione.

Recensione Honor Pad X8a

Design e display

Honor Pad X8a è un tablet con display IPS FullView da 11″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200), rapporto aspetto 16:10, 90 Hz di refresh rate, 400 nit di luminosità massima, 207 PPI ed una gamma cromatica da 16.7 milioni di colori. La cornice dello schermo è piuttosto ampia, ma gli angoli arrotondati creano una silhouette sinuosa ed elegante. La scocca è realizzata in metallo con uno spessore di appena 7.25 millimetri ed un peso di circa 500 grammi: il design scelto dalla compagnia cinese, quindi, dona a questo tablet una presa particolarmente solita, con la possibilità di maneggiare il dispositivo anche con una sola mano senza affaticamento.

Con una livrea in Space Gray completamente satinata, sul retro del tablet troviamo il logo Honor in tono su tono, accompagnato dal blocco fotocamera a pillola posizionato in alto a destra. Sui lati del tablet (considerandolo in posizione orizzontale) troviamo quattro speaker (due per lato) e l’ingresso USB-C per ricarica e OTG, mentre sulla parte superiore abbiamo a disposizione i tasti per il controllo del volume e l’accensione, accompagnati dallo slot per l’alloggiamento della scheda microSD (con supporto fino a 1 TB).

Il display offre una riproduzione molto fedele dei colori e guardare film e serie tv su questo tablet è un vero piacere. La maneggevolezza offerta dal design sottile e leggero, inoltre, permette di avere sempre con se il dispositivo senza che questo arrechi alcun tipo di fastidio. Il tablet, infatti, può essere trasportato in borsa o in zaino senza problemi, risultando particolarmente adatto anche per lo studio e il lavoro, oltre che per la multimedialità. Con HONOR Eye Protection, inoltre, gli occhi vengono protetti dall’affaticamento procurato dall’emissione di luce blu.

Hardware e prestazioni

Honor Pad X8a è alimentato da un chipset Snapdragon 680 con processo di produzione a 6nm, CPU Kryo 265 octa-core (4 x Cortex-A73 2.4 GHz + 4 x Cortex-A53 1.9 GHz) e GPU Adreno 610, affiancati da 4 GB di RAM (a cui è possibile aggiungere altri 4 GB di RAM virtuale con Honor RAM Turbo) e 128 GB di spazio di archiviazione. Questa configurazione permette al tablet di gestire senza troppi problemi le classiche app da lavoro o studio, eseguendo alla perfezione invece le app di streaming multimediale. Il gaming non è escluso, ma per i giochi con una grafica 3D più avanzata potrebbe essere molto difficile avere un frame rate soddisfacente, come evidenziato anche nei nostri benchmark. Il dispositivo, tuttavia, risulta sempre fluido anche quando le app aperte in multitasking sono tante.

Per quanto riguarda la connettività, invece, il tablet mette a disposizione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.1 (BLE): durante la prova entrambe le connessioni si sono dimostrate particolarmente solide, sia per quanto riguarda il segnale internet che per la connettività agli accessori come cuffie TWS e penna stylus. In bundle con il dispositivo, infatti, è presenta anche una Active Stylus Pen compatibile con Android, la cui esperienza d’uso però non è risultata essere ottimale: il piccolo accessorio, infatti, non è riuscito sempre a recepire gli input e i tocchi, incontrando non pochi problemi prendendo appunti.

Ottimo, invece, è risultato essere il comparto audio: i quattro speaker, infatti, offrono la certificazione Hi-Res Audio potenziata dall’implementazione dell’algoritmo Honor Listen. L’audio riprodotto dal tablet, infatti, risulta sempre pieno e ricco di dettagli, con particolare attenzione per l’accentuazione della voce umana: una funzione molto utile sia nella riproduzione dei contenuti multimediali come musica e filmati che durante le conversazioni video. Anche il microfono incorporato svolge, in questo ambito, un ottimo lavoro nell’attenuazione dei rumori di sottofondo, in modo da restituire una voce sempre chiara al nostro interlocutore.

Il sistema operativo è Android 14 personalizzato con MagicOS 8.0 e patch di sicurezza aggiornate (al momento in cui viene redatta la recensione) al 1 luglio 2024. Sono presenti i servizi Google e tutte le app della suite di Big G, che in questo caso includono anche il Kids Space per offrire anche ai bambini uno spazio di sicurezza dove poter utilizzare il tablet senza essere esposti ai pericoli della rete. Oltre alle applicazioni di default, inoltre, sono presenti le app per i documenti e la gestione dell’account Honor, con la possibilità di accedere anche allo store App Market della compagnia cinese in alternativa al Play Store.

L’esperienza è comunque molto simile a quella stock di Android ma con preziose aggiunte come OS Turbo X che migliora la gestione delle app in background e lo Smart Screen Split che permette di avere più applicazioni aperte sullo schermo allo stesso tempo. Ovviamente non manca la sincronizzazione con l’ecosistema Honor: se avete altri dispositivi firmati dal celebre produttore potrete sincronizzare facilmente dati e documenti.

La batteria, invece, risulta essere uno dei punti forti in assoluto di questo dispositivo: con un’unita da ben 8.300 mAh, arrivare fino a sera dopo una giornata di intenso lavoro è praticamente un gioco da ragazzi. L’autonomia, infatti, si assesta facilmente sulle 20 ore di utilizzo costante, tra app, video e navigazione. Se intendete invece utilizzare il tablet in modalità prettamente multimediale, è lecito aspettarsi almeno 10 ore di riproduzione video in streaming senza sosta. La ricarica rapida da 22.5W permette di ripristinare la batteria in poco più di due ore, ma in confezione è incluso solo il cavo USB-C: l’alimentatore da 20W ci è stato consegnato come parte del bundle che includeva anche l’Active Stylus Pen.

Fotocamera

Passiamo quindi alle note dolenti: il comparto fotografico non è particolarmente all’altezza, ma per questa tipologia di tablet è lecito che sia così. Honor Pad X8a mette a disposizione un sensore posteriore da 5 MP (f/2.2) con scatto in HDR, time-lapse e registrazione video in Full HD. Il risultato degli scatti sia in notturna che in diurna potete osservarlo nella galleria: purtroppo le fotografie non risultano particolarmente dettagliate, mentre in condizioni di scarsa luminosità il rumore è fin troppo visibile. Il medesimo sensore è presenta anche per la fotocamera frontale a cui sono affidati i selfie: il risultato in questo caso, dovendo riprendere un soggetto molto più vicino, è leggermente migliore ma comunque ben lontano dagli smartphone medio di gamma.

Il comparto fotografico di un tablet è sempre abbastanza marginale, dato che gli smartphone sono sempre la soluzione prediletta per immortalare i momenti speciali. Se per voi, però, fare foto con un dispositivo del genere è fondamentale, dovreste sicuramente migrare verso altre soluzioni, possibilmente di fascia più alta.

Recensione Honor Pad X8a: prezzo e considerazioni

Honor Pad X8a è un tablet entry-level che fa del display e della batteria i suoi principali punti di forza. L’hardware mette a disposizione delle buone prestazioni, complice anche una buona ottimizzazione del sistema operativo e della sua interfaccia grafica ricca di funzionalità aggiuntive che vi troverete sicuramente ad utilizzare in un modo o nell’altro. Il suo utilizzo ottimale è sicuramente quello della riproduzione multimediale, ma può facilmente diventare una soluzione utile anche per studio e lavoro.

Il prezzo di listino è di 169.90€, che già così rappresenterebbe un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Grazie alla Festa delle offerte Prime, però, l’8 e 9 ottobre 2024 è possibile acquistare su Amazon questo a tablet a soli 129.90€: un’occasione da non lasciarsi assolutamente perdere se siete alla ricerca di un tablet entry-level per la multimedialità oppure da regalare ai vostri bambini.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le