Realme Note 60 ufficiale in Italia: è il budget phone resistente all’acqua

Aggiornamento 17/10: arriva l’annuncio anche da parte di Realme Italia, trovate il prezzo nell’articolo.

A inizio anno Realme ha presentato la nuova gamma Note: si tratta di una serie di entry level basilari, che fungono da ingresso nel mondo del brand. Ricordiamo che le altre famiglie di dispositivi comprendono la serie C per i modelli più economici, quelle Number, V e Narzo per la fascia intermedia e la serie GT per quella premium. Il primo capitolo è arrivato a marzo in Italia (Realme Note 50) ed ora è già tempo del suo successore: Realme Note 60 è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora non alle nostre latitudini).

Realme Note 60: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo budget phone tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Il nuovo design di Realme Note 60 ricalca quello del predecessore, ma stavolta è presente un modulo rettangolare a filo con la scocca contenente una doppia fotocamera e il flash LED (anch’esso a filo). Frontalmente ritroviamo uno schermo con notch a goccia (che tradisce la natura budget del dispositivo), ancora una volta un’unità da 6,74″ con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. Il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato mentre il bordo del telefono è realizzato in metallo. Il corpo ha uno spessore di 7,84 mm ed un peso di 187 grammi. Presente all’appello la funzione Mini Capsule (che trasforma il notch in una sorta di Isola Dinamica in stile Apple) ed un ingresso mini-jack per le cuffie.

Il chipset che troviamo sotto la scocca è nuovamente una soluzione Unisoc T612 (lo stesso di Note 50), con 4/6 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD. Tra le migliorie c’è la fotocamera, che passa da 13 MP a 32 MP e la resistenza all’acqua, ora IP64 (contro la certificazione IP54 del predecessore).

Note 50 – Crediti: Realme

Realme Note 60 è disponibile ufficialmente in Italia nella versione da 6/128 GB al prezzo di 129,99€ (lo trovate su eBay ed Euronics).

Realme Note 60 – Scheda tecnica

Dimensioni di 167,26 x 76,67 x 7,84 mm per un peso di 187 grammi

Certificazione IP64

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Display IPS LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz e fino a 560 nit di luminosità

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz e fino a 560 nit di luminosità SoC Unisoc Tiger T612 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core 2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G57

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128/256 GB di ROM espandibile tramite micro SD

di ROM espandibile tramite Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack

Fotocamera da 32 MP f/1.8 con sensore secondario B&W

f/1.8 con sensore secondario B&W Selfie camera da 5 MP

Software Android 14 con Realme UI T

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le