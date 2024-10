Honor Magic 7: il CEO “svela” il design durante un evento

In attesa del lancio che avverrà il prossimo 30 ottobre in Cina, vengono gradualmente a galla sempre più notizie riguardo alla nuova gamma Honor Magic 7. Durante le scorse ore a fornire dettagli importanti, questa volta mostrando lo smartphone dal vivo, è stato proprio il CEO Zhao Ming, offrendo un’anteprima del modello base che ha evidenziato alcune delle sue caratteristiche seppur protetto da una cover rigida.

Honor Magic 7 mostrato dal vivo ma coperto sul retro: avrà bordi sottili e (forse) un autofocus laser

Crediti: Weibo

Ormai già dal mese di agosto i rumor stanno anticipando dettagli importanti che riguardano la nuova line-up Magic 7. Oggi, sebbene manchino solo 13 giorni alla presentazione ufficiale, è arrivata una prima panoramica di uno dei due prodotti direttamente dalle mani del CEO dell’azienda. A primo impatto, soffermando l’attenzione sul frontale, il nuovo Honor Magic 7 sembra pronto ad abbracciare una tendenza ormai comune, ovvero quella delle cornici più sottili. Tale aspetto viene esteso a tutti i lati, cingendo così i bordi curvi che hanno caratterizzato anche il suo predecessore. Nella parte alta trova spazio un punch hole a pillola, destinato alla fotocamera per i selfie e al sensore 3D per il riconoscimento del volto.

Solo per pochi secondi poi il numero uno dell’azienda cinese ha dato modo di osservare il retro del prodotto che, come si vede dalle immagini, è coperto appositamente da una cover per non svelare il design ufficiale. Tuttavia dalle fessure presenti si possono notare le lenti delle fotocamere, il flash LED e anche un altro elemento che dovrebbe essere rappresentato da un autofocus laser. Nel video che circola su Weibo inoltre, Zhao Ming mostra anche i progressi compiuti in ambito AI, soprattutto per quanto riguarda l’assistente vocale, apparentemente più intuitivo e rapido. Al momento è questa la comparsa più chiara e tangibile di Honor Magic 7 nella sua versione base, ma ormai non manca molto: il 30 ottobre si avvicina e nei prossimi giorni potrebbero arrivare più dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le