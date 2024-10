I black out non saranno più un problema: Power Station a partire da meno di 400€!

Contro le interruzioni di corrente, ma anche in campeggio, in viaggio e in tante altre occasioni: avere una Power Station a portata di mano può rivelarsi una scelta utile. Con queste occasioni dallo store Geekmall risparmi e porti a casa alcune tra le migliori soluzioni sulla piazza, a marchio FOSSiBOT e Oscal, con tanto di spedizione EU gratis!

Promozione Power Station Geekmall: ecco le migliori soluzioni del momento contro i black out e non solo

Crediti: FOSSiBOT

Il modello più accessibile è di certo FOSSiBOT F1200, una Power Station da 1.024 Wh ed una potenza continua di 1.200W. Si tratta di una stazione compatta, dal peso di 11,5 Kg: la scelta migliore da portare durante una gita all’aperto, in modo da poter alimentare tanti tanti dispositivi tech (ben 7) senza alcun problema. Il funzionamento a basso livello di rumore (solo 60 dB), la tecnologia UPS, il supporto alla ricarica solare (bastano 60 minuti per una carica del 100%, con 1.000W AC e 200W solare), un sistema di illuminazione LED: bastano solo 399€ per mettere le mani su una Power Station completa a tutto tondo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (o gli altri presenti all’interno dell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Oscal PowerMax 6000 è un modello davvero particolare: si tratta, infatti, di una Power Station rugged, ossia caratterizzata da un corpo ultra-resistente. Il dispositivo è in grado di reggere contro cadute, urti, polvere, schizzi d’acqua e raggi UV: insomma, anche in questo caso è possibile sfruttare il dispositivo in viaggio o in campeggio (ma senza preoccuparsi di alcun rischio). La stazione ha una capacità di 3.600 Wh ed una potenza in uscita massima di 6.000W. Ciliegina sulla torta, è presente una coppia di ruote ed una pratica impugnatura: all’occorrenza è possibile spostarla come fosse un trolley.

Tra le altre offerte troviamo FOSSiBOT F2400 e FOSSiBOT F3600 Pro, due modelli di cui abbiamo trattato in varie occasioni. La prima monta una batteria LifePO4 con una capacità da 2.048 Wh ed offre una potenza di 2.400W; è dotata di funzione UPS (che fornisce energia costante, funziona contro le interruzioni di corrente) ed è in grado di ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente. La stazione F3600 Pro è una soluzione premium da 3.840 Wh, 3.600W, tecnologia LifePO4, funzione UPS, fino a 13 porte in uscita, ruote e maniglia retrattile (per un design in stile trolley) e controlli tramite l’applicazione per smartphone.

