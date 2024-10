I 5 (+1) migliori sconti per la Festa delle Offerte Prime

Nome diverso, stesso concetto: la Festa delle Offerte Prime è iniziata ed anche se la nomenclatura ed il periodo sono diversi, non è altro che un Prime Day autunnale che l’azienda dedica agli iscritti di Amazon Prime in Italia. Tanti prodotti sono in sconto l’8 e il 9 ottobre 2024: non solo smartphone Android e prodotti tech, ma anche prodotti di abbigliamento, accessori per la casa e tanto altro.

La struttura della Festa delle Offerte Prime si basa sui canoni utilizzati per tutti gli eventi di sconti su Amazon, come il Black Friday, ed è composta da migliaia di offerte a tempo disponibili quindi per un periodo limitato. In questo approfondimento parleremo delle migliori 5 offerte secondo noi, ma per non perdere neppure uno sconto vi consiglio di registrarvi immediatamente al nostro canale Telegram GizDeals, così non vi farete sfuggire neppure un affare.

Le migliori 5 (+1) offerte per la Festa delle Offerte Prime

Ecovacs T30 Omni

ECOVACS DEEBOT T30 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalle caratteristiche premium, con un design compatto e tante funzioni per migliorare la routine di pulizia. La tecnologia di lavaggio bordi TrueEdge con moci adattivi permette di pulire a fondo anche i punti più ostici (come i bordi delle stanze) mentre le spazzole ZeroTangleevitano la formazione di grovigli di peli e capelli.

La potenza di aspirazione di 11.000 PA (tra le più alte della categoria) consente di eliminare anche le particelle di sporco più piccole mentre il sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo assicura risultati impeccabili. La mappatura degli ambienti è precisa e affidabile grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 e al sistema di rilevamento degli ostacoli TrueDetect 3D 3.0. Il robot è accompagnato dalla stazione OMNI, che offre il lavaggio automatico dei moci con acqua calda a 70°C. Inoltre la base serve anche per l’auto-pulizia del dispositivo, grazie al sistema di svuotamento automatico.

Il prezzo scende del 33% passando da 899 euro a 569 euro.

Tineco FLOOR ONE S5

Continuiamo con la Tineco Floor ONE S5. Una delle migliori lavapavimenti smart che abbiamo avuto modo di testare ultimamente, nonché una delle poche in grado di rimuovere realmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco, sia bagnato che asciutto.

Maneggevole, con testina flessibile e dotata di un’impugnatura ergonomica, Floor ONE S5 utilizza la tecnologia iLoop Smart per eliminare ogni problema di sporco grazie a dei sensori integrati nella spazzola con i quali rileva automaticamente il livello di pulizia delle superfici, regolando la potenza e il flusso dell’acqua (in modo da ottimizzare risorse e autonomia).

È un prodotto che non può mancare in una casa smart, il cui prezzo scende da 309 euro a 279 euro grazie ad un coupon da attivare direttamente nella pagina del prodotto su Amazon.

70mai A810

Se cerchi una dashcam di ottima qualità, ti consiglio di dare uno sguardo alla 70mai A810 che è in sconto del 36% in occasione della Festa delle Offerte Prime. Si tratta di una dashcam 4K fronte/retro in grado di registrare video ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. Sfrutta poi il GPS integrato e l’intelligenza artificiale, con la quale è in grado di tenere sotto controllo l’auto anche quando è parcheggiata.

Arriva con una scheda SD da 128 GB, ma è in grado di supportare memorie fino a 256 GB e grazie alla registrazione HDR dual-channel supporta anche un’eventuale dashcam posteriore. Ebbene, l’8 ed il 9 ottobre sarà in sconto del 36%, mentre il 10 e l’11 ottobre sarà scontata del 25%.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Anche tutti i Samsung Galaxy S24 Ultra sono in conto, indipendentemente dal taglio di memoria. Conosciamo bene il top di gamma del brand sudcoreano, un dispositivo potente e completo nonché perfetto esponente della serie Ultra ed arricchito con tutte le funzionalità Galaxy AI.

Insomma, è uno smartphone per chi cerca il massimo, che integra l’espone ed è realizzato con una scocca in titanio ed uno schermo AMOLED totalmente piatto da 6.8”. Se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla nostra recensione, ma la cosa più importante che devi sapere è che su Amazon la versione 12/512 è in sconto del 33%, con il prezzo che scende da 1589,00 a 1089,00 euro e acquistando il dispositivo fino al 13 ottobre 2024 e registrando l’ordine entro il 12 novembre (sul sito Members) è possibile ricevere ben 300€ di Cashback, entro 45 giorni lavorativi dall’e-mail di validazione.

HONOR 200

Anche HONOR 200 è in sconto. La versione “non pro” del brand cinese, che ci ha convinti tantissimo quando lo abbiamo testato per la nostra recensione, arriva con una fotocamera principale da 50 megapixel, 12 GB di memoria RAM e ben 512 GB di spazio interno.

Tutte caratteristiche eccellenti, per uno smartphone che nei ritratti non sbaglia mai: è tra i migliori cameraphone nella sua fascia di prezzo e la batteria integrata da 5200 mAh gli garantisce un’autonomia quasi da record.

Ebbene HONOR 200 Pro nella versione 12/512 passa da 499,90 a 399,00 euro su Amazon, mentre la versione 8/256 passa da 399,90 a 349,90.

Google Pixel Tablet

In fine, anche il Google Pixel Tablet è in sconto grazie alle offerte Amazon in corso oggi, portandolo al minimo storico e facendolo diventare in assoluto il tablet da acquistare oggi. Il dispositivo è utilizza di un display IPS LCD da 10.95 pollici con un refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca è animato dal Google Tensor G2 affiancato da 8 GB di memoria RAM e a 128/256 GB di storage. La batteria è da 7.020 mAh. Il tablet è dotato del sistema operativo Android 14 ed è realizzato in alluminio. E grazie ad una base magnetica lo si può trasformare in un vero e proprio hub domestico.

Grazie alla Festa delle Offerte Prime, Google Pixel Tablet scende del 31% e lo si potrà acquistare a 369,00 euro anche in 5 rate senza interessi.

