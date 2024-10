iFLOOR 5 Breeze Complete imbattibile a 209€: ecco gli sconti Tineco per la Festa delle Offerte Prime!

La Festa delle Offerte Prime è il momento perfetto per rinnovare il tuo aspirapolvere senza fili o per provare per la prima volta le gioie delle pulizie smart. Tineco è uno dei brand leader del settore, con una linea di prodotti completa a tutto tondo: un nome che è anche una garanzia di qualità, con dispositivi premium a prezzo conveniente (senza rinunce sia in termini di performance che di tecnologie). Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è il punto di partenza ideale per chi si approccia alle pulizie intelligenti, ma è anche una lavapavimenti top in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Il prezzo? Solo 209€ con le offerte Amazon del momento!

Le occasioni Tineco per la Festa delle Offerte Prime partono da soli 209€ con iFLOOR 5 Breeze Complete

Crediti: Tineco

La lavapavimenti Tineco iFloor 5 Breeze Complete è la soluzione perfetta per chi cerca una mano nelle pulizie di casa: aspira e lava in un solo passaggio, pulendo rapidamente sia lo sporco secco che quello umido. La spazzola è stata migliorata ed è ora è in grado di raggiungere più facilmente gli spazi stretti, per una pulizia sempre precisa lungo battiscopa e angoli. Il tutto con la massima cura dei pavimenti, che siano in marmo, piastrelle o legno. Inoltre si tratta di una lavapavimenti con funzione di auto-pulizia: una volta posizionata sulla base di ricarica è possibile avviare la pulizia della spazzola con acqua e rotazioni ad alta velocità, per la massima igiene ad ogni utilizzo. Il sistema con doppio serbatoio dell’acqua (uno per quella pulita ed uno per quella sporca, entrambi ben separati) garantisce pavimenti sempre lindi ad ogni passaggio, evitando il rischio di contaminazioni.

Crediti: Tineco

Leggera, senza fili, con una batteria più performante (fino a 35 minuti di autonomia) e due modalità di utilizzo (Max per le macchie più difficili ed Eco per lo sporco leggero). Insomma, parliamo di una lavapavimenti dotata di caratteristiche top ad un prezzo stracciato: Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete costa solo 209€ su Amazon: la promo è valida nei giorni 8 e 9 ottobre ed è anche possibile ricevere un ulteriore sconto del 2% grazie al coupon BUJO3ERU. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Le altre offerte Tineco su Amazon

Le occasioni targate Tineco per la Festa delle Offerte Prime partono da soli 209€, con la possibilità di risparmiare fino al 42%! Il modelli iFloor 5 non è il solo protagonista dell’iniziativa, ma ci sono anche altri modelli disponibili a prezzi stracciati!

