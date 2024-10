Pixel 9a potrebbe arrivare molto prima: Google vuole stravolgere le cose

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Quest’anno la famiglia Pixel 9 è stata lanciata in anticipo rispetto al solito: non ad ottobre, come di consueto, ma durante il mese di agosto. Questa novità dovrebbe essere permanente e sarebbe esclusiva dei modelli di punta: anche Google Pixel 9a potrebbe arrivare in anticipo rispetto al solito ed ora abbiamo una finestra di lancio.

Google Pixel 9a: ecco quando dovrebbe arrivare il prossimo top di gamma economico della casa di Android

Pixel 8a – Crediti: Google

Solitamente i modelli della famiglia Pixel A trovano spazio nel corso del mese di maggio, durante l’evento Google I/O. Tuttavia già con Pixel 9 e 9 Pro, Google ha iniziato ad introdurre un cambio di strategia, con lanci anticipati rispetto alla classica tabella di marcia. Proprio come avvenuto con i fratelli maggiori, Google Pixel 9a sarebbe previsto in anticipo: il lancio dovrebbe avvenire già a marzo 2025 (prima della fine del mese) nelle quattro colorazioni Porcelain, Obsidian, Peony e Iris. Ovviamente è presto per parlare di certe cose, ma secondo quanto rivelato questo programma dovrebbe continuare anche con i futuri modelli della serie.

Di conseguenza possiamo aspettarci Pixel 10 e 10 Pro ad agosto e Pixel 10a a marzo 2026. A proposito di lanci anticipati, anche l’uscita di Android 16 dovrebbe essere anticipata, con il lancio già durante il secondo trimestre del 2025. Tornando “con i piedi per terra”, il nuovo Google Pixel 9a è stato già protagonista di alcune indiscrezioni: le prime immagini render (leak) mostrano un design rinnovato (in parte) con una back cover leggermente diversa rispetto a quella del predecessore e dei fratelli maggiori.

