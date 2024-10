Samsung annuncia One UI 7, ma ci sono brutte notizie per la data di rilascio

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Come previsto dal calendario, alla conferenza annuale per gli sviluppatori SDC24 Samsung ha dato l’annuncio ufficiale sulla sua prossima One UI 7. Anche se in questi giorni sta venendo rilasciata la One UI 6.1.1 su vari modelli, fra smartphone, pieghevoli e tablet, con l’imminente rilascio di Android 15 era previsto che anche la compagnia coreana si adeguasse. Ma se vi aspettate che il roll-out prenda piede da qui a breve, preparatevi a rimanere delusi.

Samsung ha ufficialmente presentato il suo prossimo aggiornamento, One UI 7

Semplice, d’impatto, emotiva: queste sono le parole con cui il team Samsung ha descritto One UI 7 sul palco della conferenza. Il team di sviluppatori ha lavorato alla realizzazione di una UI che sia più pulita rispetto al passato ma che allo stesso tempo lasci un segno nei suoi utilizzatori, anche utilizzando nuove animazioni ed effetti visivi come per esempio un nuovo motore di sfocatura degli elementi sullo sfondo.

Now you know, One UI 7 won't be beta testing until the end of the year. That is, December. https://t.co/TNUzmJ6rC7 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 3, 2024

I dettagli finiscono qui, perché quello di Samsung è stato solamente un annuncio preliminare, in vista di un aggiornamento che non arriverà prima dei prossimi mesi. Sì, perché è stato chiarificato che il programma One UI 7 Beta (basata su Android 15) partirà prima di fine anno, che secondo il leaker Ice Universe si traduce nel mese di dicembre 2024, praticamente due mesi dopo rispetto a quando la One UI 6.0 Beta debuttò a ottobre 2023.

C’è un motivo per questa dilatazione delle tempistiche: One UI 7 Stabile arriverà nel 2025, e lo farà con la serie Samsung Galaxy S25. Sarà la prima volta in anni (se non la prima in assoluto) che gli utenti Samsung dovranno attendere l’anno nuovo per poter aggiornare all’ultima versione di Android, dopo che per anni erano stati abituati a essere fra i primissimi a farlo. Paradossalmente Samsung aggiornerà mesi dopo quei brand cinesi che finora erano gli ultimi ad aggiornare; c’è sempre l’ipotesi che rilasci una versione della One UI 6 basata su Android 15, ma il fatto che non ci sia alcuna sua testimonianza fa dubitare che ciò accadrà.

Il motivo di quest’attesa così prolungata non è dato saperlo ufficialmente, ma il fatto che sia stato annunciato che dal 2025 il software One UI sarà presente su tutti i prodotti Samsung, non solo smartphone, ci fa capire che One UI 7 rappresenterà uno dei più grandi aggiornamenti nella storia recente dell’azienda.

