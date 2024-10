Scopri Pixel 9a: il flagship economico di Google cambia look e colori

Aggiornamento 02/10: in rete sono emerse anche le nuove, possibili, colorazioni che andrebbero a caratterizzare il nuovo Google Pixel 9a. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio della serie Pixel 9 si guarda già al futuro della gamma e a quello che dovrebbe essere il prossimo smartphone della compagnia di Mountain View. Sicuramente manca ancora un po’ di tempo al debutto, eppure si parla già di Google Pixel 9a: l’ultima novità arriva da OnLeaks, con una serie di immagini render che ne svelerebbero il “nuovo” design.

Pixel 9a mostrato da Onleaks: eccolo nelle prime immagini render (che ne svelano il design)

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

Questa non è la prima volta che fanno capolino delle presunte immagini di Google Pixel 9a: a inizio settembre sono trapelate delle foto provenienti dal Vietnam (un paese che sta causando non pochi problemi alla casa statunitense, proprio a causa dei leak), con il nuovo design del dispositivo. Rispetto ai fratelli maggiori Pixel 9 e 9 Pro e al precedente Pixel 8a, dovrebbe mancare la solita barra orizzontale posteriore: questa cederebbe il posto ad un modulo a pillola contenente una doppia fotocamera, il tutto affiancato dal flash LED.

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

Il noto insider OnLeaks ci mostra il design più da vicino, con una serie di immagini render: come al solito è bene specificare che non si tratta di materiale ufficiale dedicato a Google Pixel 9a, ma di una ricostruzione basata su quanto scoperto dal leaker (solitamente molto affidabile). Le colorazioni, inoltre, dovrebbero variare rispetto alla scorsa generazione: le intramontabili versioni in Porcelain e Obsidian dovrebbero essere sempre presenti, mentre Aloe e Bay lasceranno probabilmente il posto ai nuovi Peony e Iris.

Il prossimo Google Pixel 9a avrebbe come nome in codice “tegu” e ovviamente sarà mosso dall’attuale SoC Tensor G4 e avrà Android 15 come software. Il comparto fotografico sarà composto da un sensore principale ed un ultra-grandangolare, ma al momento non ci sono altri dettagli.

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

Le voci sull’uscita sono discordanti: da un lato ci si aspetta il debutto durante il prossimo Google I/O 2025 (quindi a maggio), dall’altra alcune indiscrezioni suggeriscono che l’uscita potrebbe avvenire a fine 2024.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le