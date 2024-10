Google Pixel 10 e 11: fotocamere all’avanguardia grazie all’AI

Qualcuno potrebbe reputare il momento prematuro per parlarne ma intanto le indiscrezioni sono già arrivate sul web e riguardano i prossimi Google Pixel 10 e 11. Chi si stava chiedendo come saranno i prossimi top di gamma del colosso di Mountain View, può da oggi cominciare a farsi un’idea: la fonte in questione parla di forti aggiunte AI che riguarderanno il software ma anche l’hardware della fotocamera, che vedrà l’implementazione di un super zoom degno di nota.

Google Pixel 10 e 11 saranno ancora più “intelligenti” e performanti in campo fotografico

Google Pixel 9 Pro – Crediti: Google

L’aspetto più importante su cui Google si è concentrata negli ultimi anni per rendere i suoi smartphone interessanti agli occhi del pubblico è sicuramente l’AI. Tirando fuori più funzioni basate sull’intelligenza artificiale, l’azienda ha reso in un certo senso i suoi Pixel sempre più esclusivi anche se oggi è già tempo di guardare avanti. Stando a quanto emerge da alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, il prossimo upgrade riguarderà soprattutto le fotocamere.

L’introduzione del nuovo chip Tensor G5 darà il via ad una valzer di nuove funzionalità, partendo dai “Video generativi“. Al momento, siccome manca ancora molto tempo all’arrivo dei prossimi Pixel 10, è complicato immaginare il funzionamento di questa soluzione ma a quanto pare Google ha intenzione di consentire una modifica dei video ancor più profonda ed “intelligente”.

L’azienda sta lavorando anche su diverse funzionalità AI per l’editing fotografico, tra cui “Speak-to-Tweak“, che sarebbe in grado di consentire la modifica delle immagini con la voce, e “Sketch-to-Image“, capace di trasformare semplici schizzi in vere e proprie foto. Queste feature dovrebbero già arrivare con i nuovi Pixel 10 mentre parlando dei modelli 11, previsti per il 2026, ci si aspetta un upgrade ancor più profondo delle fotocamere. Grazie all’AI, infatti, Pixel 11 potrebbe supportare lo zoom 100x sia per le foto che per i video, anche grazie ad un teleobiettivo di nuova generazione.

Tra le funzioni in arrivo poi potrebbe esserci anche “Cinematic Blur“, in grado di offrire un consumo energetico ridotto durante la realizzazione dei filmati e “Ultra Low Light Video“, appositamente pensata per registrazioni ottime in condizioni di scarsa illuminazione. Secondo quanto riportato, questa modalità dovrebbe funzionare perfettamente quando i livelli di luce saranno estremamente bassi, quasi paragonabili alla luce di una candela. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici rumor: vi invitiamo, quindi, ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Google.

