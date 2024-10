Non avete ancora installato iOS 18? C’è un nuovo aggiornamento anche per voi

Se avete deciso di non effettuare l’aggiornamento ad iOS 18, sappiate che Apple non vi ha assolutamente dimenticati ed ha in serbo per vostri iPhone una nuova patch. La compagnia guidata da Tim Cook, infatti, ha rilasciato oggi il nuovo iOS 17.7.1 che include gli ultimi miglioramenti alla sicurezza del sistema operativo ed alcune migliorie tra cui la risoluzione di importanti bug riscontrati dagli utenti.

Apple lancia iOS 17.7.1 con risoluzione dei problemi e miglioramenti alla sicurezza

Crediti: Apple

iOS 17.7.1 è disponibile da oggi per tutti gli utenti che non hanno ancora eseguito l’upgrade ad iOS 18, restando alla precedente versione del sistema operativo. Questa nuova versione applica degli importanti miglioramenti all’esperienza utente, risolvendo problemi di sicurezza e bug relativi a Safari, Siri, Comandi rapidi, Voice Over ad altri ancora. Il changelog ufficiale, tuttavia, è piuttosto sibillino e riporta informazioni piuttosto generiche.

“Questo aggiornamento assicura importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato per tutti gli utenti“

Per effettuare l’aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere la possibilità di scaricare iOS 17.7.1 senza selezionare l’upgrade ad iOS 18. Gli aggiornamenti di questo genere sono sempre consigliati, per non rimanere indietro e mettere a rischio il proprio dispositivo.

