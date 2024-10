Samsung Galaxy Z Fold Special Edition va sold out: trapela il successore

Da noi non esiste, ma laddove viene vendute Samsung Galaxy Z Fold Special Edition si sta rivelando un successo commerciale. Oltre alla Cina, è in Corea del Sud che il nuovo smartphone pieghevole è stato ufficializzato, ed è proprio nei confini della madrepatria che è prontamente andato sold out. E mentre diventa difficile trovarne un’unità acquistabile, si inizia già a parlare di quello che potrebbe essere il suo successore.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition è un successo di vendite, si lavora al modello futuro

Galaxy Z Fold 6 Special Edition – Crediti: Samsung

È bastato un weekend affinché Samsung Galaxy Z Fold Special Edition andasse esaurito in Corea del Sud, anche se per ora mancano numeri dettagliati e non è da escludere che le unità disponibili fossero scarse in partenza. Con un prezzo di vendita di 2.789.600 won, circa 1.860€, si differenzia nell’avere una scocca più sottile, schermi più grandi, una piega meno evidente e una fotocamera da 200 MP.

Stando agli ultimi report di GalaxyClub, sono trapelate in rete tre nuove sigle: B7, Q7 e Q7M. La prima farebbe riferimento a Samsung Galaxy Z Flip 7, la seconda a Galaxy Z Fold 7 mentre non sappiamo a quale modello farebbe riferimento la terza, anche se alla luce del mercato attuale è plausibile possa essere un possibile Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition, nonostante l’attuale edizione speciale sia siglata Q6A e non Q6M.

