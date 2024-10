Il nuovo mini PC BlitzWolf è compatto ed economico, a meno di 170€

Nuovo giorno e nuova occasione targata Banggood: il mini PC Blitzwolf BW-MPC2 è un dispositivo fresco di lancio ed è subito in promozione con codice sconto e spedizione gratuita. La soluzione perfetta per chi cerca un PC desktop dalle dimensioni contenute, con specifiche basilari ma soddisfacenti ed un prezzo accessibile.

Codice sconto BlitzWolf BW-MPC2: risparmia sull’acquisto del nuovo mini PC del brand con questo Coupon

Crediti: BlitzWolf

Il mini PC BlitzWolf BW-MPC2 debutta su Banggood ed è in promozione a 169€: basta riscattare il coupon “BGRSEPTGMPC2” per ottenere il prezzo indicato. Inoltre è presente anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio. Economico, salvaspazio e conveniente: il terminale è dotato di un processore Intel N100 con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD. Inoltre supporta fino a 2 display in 4K ed arriva con Windows 11. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

