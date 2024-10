Apple presenta i nuovi MacBook Pro: tutta la potenza dei chip M4, M4 Pro e M4 Max

I tre giorni di grandi annunci di Apple si concludono con la presentazione ufficiale della nuova lineup di MacBook Pro da 14″ e 16″, anch’essi alimentati dai nuovi chip M4 e dalle varianti potenziate M4 Pro e M4 Max. Con le stesse novità di base degli appena annunciati iMac e Mac mini, la linea di nuovi PC di Cupertino è finalmente conclusa, in attesa dei modelli in arrivo soltanto nel 2025.

MacBook Pro con M4, M4 Pro e M4 Max: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Apple

Il design dei nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ resta pressocché invariato: ritroviamo il display Liquid Retina XDR a cui questa volta è possibile applicare un vetro in nano-texture, mentre restano le medesime colorazioni della precedente generazione, ovvero nero siderale e argento. Le novità più importanti, ovviamente, sotto sotto la scocca: ad alimentare questi nuovi dispositivi troviamo infatti i chip M4, che abbiamo imparato a conoscere già con iPad, e le nuove varianti M4 Pro e M4 Max.

I nuovi “cuori pulsanti” dei laptop di Apple possono vantare prestazioni semplicemente eccellenti: M4 Max, infatti, è in grado di raggiungere una velocità 3.5x più alta rispetto a M1 Max, sbloccando nuove potenzialità per sviluppatori e professionisti che sempre più spesso si approcceranno al mondo dell’intelligenza artificiale. Come per gli altri modelli, i nuovi chip verranno affiancati da una configurazione di base con 16 GB di RAM (fino a 128 GB) e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD (fino a 8 TB), mentre i modelli con M4 Pro e M4 Max potranno usufruire anche della tecnologia Thunderbolt 5.

Per la connettività, ritroviamo su tutti e 3 i dispositivi il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, mentre la batteria (un’unità dalla capacità ancora non meglio specificata) guadagna fino a 24 ore di autonomia con ricarica rapida da 96W tramite USB-C e MagSafe 3. Il sistema operativo pre-installato è macOS Sequoia 15.1 con supporto per Apple Intelligence (che arriverà in Italia ad aprile).

MacBook Pro con M4, M4 Pro e M4 Max – Prezzi e disponibilità

Crediti: Apple

I nuovi MacBook Pro saranno disponibili a partire dal prossimi 8 novembre, ma è già possibile effettuare il pre-ordine tramite il sito ufficiale di Apple, con il listino prezzi che trovate qui sotto.

MacBook Pro 14″ con M4 – a partire da 1.949€

MacBook Pro 14″ con M4 Pro – a partire da 2.499€

MacBook Pro 16″ con M4 Max – a partire da 2.999€

