Dove comprare Xiaomi Band 9 Pro: il fitness tracker diventa premium

Insieme alla serie Xiaomi 15 sono arrivate anche tante altre novità per l’ecosistema del brand cinese. Ovviamente non poteva mancare all’appello la versione premium del suo ultimo fitness tracker: continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi Smart Band 9 Pro, l’indossabile che strizza l’occhio al mondo degli smartwatch in fatto di funzioni e di stile.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: scopri dove comprare in anteprima il nuovissimo fitness tracker premium

Crediti: Xiaomi

Rispetto alla classica Band 9, la nuova versione premium (seguendo la scia delle precedenti generazioni) adotta una stile completamente diverso. Il corpo a capsula viene messo da parte in favore di un look più “da smartwatch”, con un ampio schermo rettangolare. Si tratta di un pannello AMOLED con luminosità automatica (fino a 1.200 nit) e Always-On mentre tra le altre aggiunte troviamo il GPS e l’NFC. Di seguito trovate tutti i dettagli su dove comprare Xiaomi Smart Band 9 Pro (in versione cinese, al momento non è ancora disponibile in Italia), insieme alle informazioni di rito e alle specifiche del wearable.

GizTop

Domande frequenti su Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro è in Italiano? La smartband è dotata di software cinese e sono presenti le lingue inglese e cinese. Xiaomi Smart Band 9 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, la smartband supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

Xiaomi Smart Band 9 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 43,27 x 32,49 x 10,8 mm per un peso di 24,5 grammi

display AMOLED da 1,74″ HD (480 x 336 pixel) con AOD e 1.200 nit di luminosità

da (480 x 336 pixel) con AOD e 1.200 nit di luminosità batteria da 350 mAh con ricarica magnetica (fino a 21 giorni di autonomia)

di autonomia) NO speaker e microfono integrati

/ MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM

Bluetooth 5.4 , sensore di luminosità, sensore geomagnetico, GPS , NFC , frame centrale in alluminio

, sensore di luminosità, sensore geomagnetico, , , frame centrale in alluminio sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 150 modalità sportive

modalità sportive funzionalità smart home

sistema operativo HyperOS 2

