Un leak svela due nuove funzioni di Apple Intelligence: arriveranno con iOS 18.2?

Apple Intelligence arriverà ufficialmente su iPhone e Mac compatibili probabilmente soltanto alla fine di ottobre, ma la compagnia di Cupertino starebbe già lavorando a nuove funzionalità che verranno introdotte solo con futuri aggiornamenti del sistema operativo. Nel backend di Apple, infatti, sono stati trovati riferimenti a due nuove funzionalità che sembrerebbe previste per iOS 18.2.

ChatGPT e Visual Intelligence potrebbero arrivare con iOS 18.2 a dicembre

Aaron Perris @ Twitter/X

Apple, stando a quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe già predisposto i propri server per il supporto di due nuova funzionalità: Siri con ChatGPT e Visual Intelligence. Queste due modalità inedite di Apple Intelligence sono state presentate rispettivamente alla WWDC 2024 e all’evento di lancio di iPhone 16, dove è stato sfruttato il nuovo pulsante Controllo fotocamera per dimostrare le capacità della ricerca visiva dell’intelligenza artificiale.

Le due funzionalità sembrerebbero essere integrate in iOS 18.2, il secondo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo mobile di Apple che potrebbe approdare sugli iPhone compatibili nel mese di dicembre. Questo leak, infatti, avvalorerebbe la roadmap trapelata in rete nelle scorse settimane con tutte le funzioni di Apple Intelligence in arrivo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le