Il sito di POCO chiude: cosa succede al partner di Xiaomi?

Dopo il lancio nei vari mercati Global (e in Italia), POCO ha annunciato la separazione da Xiaomi e successivamente la creazione di store ed app. Ora il brand torna sui suoi passi ed annuncia un cambio di rotta tramite un comunicato ufficiale: POCO ha confermato la chiusura del sito ufficiale italiano (e dei suoi siti in generale), svelando anche cosa succederà adesso e dove sarà possibile comprare gli smartphone del brand.

POCO Italia annuncia la chiusura del sito ufficiale: come cambieranno le cose per il brand partner di Xiaomi

Crediti: POCO

Tutti i siti POCO verranno chiusi il 31 dicembre 2024 mentre i prodotti e i servizi saranno trasferiti sui siti Xiaomi: questa novità è valida in tutti i mercati Global, anche in Italia. Inoltre la stessa sorte toccherà anche all’applicazione POCO Store: tutto verrà integrato direttamente all’interno dell’app ufficiale Mi Store. Le vendite tramite i siti di POCO chiuderanno il 21 ottobre e saranno rimosse tutte le opzioni per effettuare acquisti. Se siete iscritti al sito di POCO ed avete dei coupon, questi verranno annullati il 21 ottobre e saranno trasferiti nell’area personale dei siti Xiaomi entro il 12 dicembre. Lo stesso vale anche per i POCO Point: tutti i punti non spesi saranno annullati (il 21 ottobre) e trasferiti nei siti di Xiaomi (sempre entro il 12 dicembre). Inoltre tutti gli attuali indirizzi postali, ordini di reso e ordini di assistenza post-vendita nell’area personale dei siti POCO saranno trasferiti nell’area personale sui siti mi.com entro il 12 dicembre 2024.

In questo modo POCO continuerà ad offrire tutti i suoi servizi, ma direttamente tramite i canali ufficiali di Xiaomi; in realtà già da tempo i siti del brand ospitano gli smartphone della cugina POCO, quindi questo cambiamento era nell’aria. Dopo la chiusura, il 31 dicembre, ogni tentativo di accesso sarà reindirizzato direttamente al portale di Xiaomi, che ora accentrerà i prodotti ed i serviti della casa di Lei Jun, di Redmi e di POCO.

