Grande ritorno in vista? LG ha ancora voglia di smartphone futuristici

Sono passati vari anni dall’addio di LG al mondo degli smartphone: un marchio storico che ci ha regalato telefoni importanti, ma che nel 2021 ha annunciato l’addio a questo settore per concentrare le forze su altre tipologie di dispositivi e tecnologie. Un addio amaro che si è concretizzato dopo un anno non proprio entusiasmante, in un mercato sempre più aggressivo e monopolizzato da una manciata di marchi. Le cose potrebbero cambiare, almeno secondo quanto emerso da un brevetto: LG sta continuando lo sviluppo del suo smartphone rollable, come dimostrano dei documenti pubblicati ad ottobre 2024!

LG pensa ad un nuovo smartphone rollable: la prova in un brevetto recentissimo

Crediti: LG

Nonostante le cose non fossero rosee nel campo degli smartphone, LG si è sempre distinta per quanto riguarda l’innovazione. Basta fermarsi a pensare ad LG Wing (c’è anche la nostra recensione), dispositivo caratterizzato da uno schermo rotante, un form factor pensato per facilitare le cose ai creator di video (specialmente da mobile e in formato orizzontale). L’azienda era al lavoro anche su LG Rollable, il suo primo smartphone con display arrotolabile (con una tecnologia in stile OPPO X 2021). In alcuni bozzetti era emerso anche il design del possibile smartphone pieghevole dell’azienda: insomma, l’innovazione è sempre stata al centro del lavoro di LG.

Per questo motivo non stupisce il fatto che il nuovo brevetto avvistato in queste ore faccia riferimento proprio al possibile successore di LG Rollable. Il documento è datato 8 ottobre 2024, quindi i lavori sono in corso tutt’ora. Ovviamente questo non significa al 100% che l’azienda si aprirà di nuovo al settore degli smartphone: il ritorno di LG è solo un’ipotesi, ma con un fondo di verità.

Il primo LG Rollable, il telefono arrotolabile del brand.

A quanto pare dietro le quinte si continua a pensare a telefoni innovativi anche se non è detto che questi diventino realtà; potrebbero restare solo brevetti o al massimo prototipi. Nel frattempo teniamo le dita incrociate: parliamo pur sempre di un marchio storico e vederlo di nuovo competitivo (lato smartphone) potrebbe essere molto interessante!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le