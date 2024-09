Motorola Razr 50s: data, specifiche e immagini del nuovo pieghevole economico

Motorola vuole espandere la sua gamma di flip-phone e si appresta a lanciare un nuovo dispositivo. In programma c’è Razr 50s, pieghevole di cui nelle ultime ore sono stati ufficializzati design e data d’uscita (anche se per ora pare si tratterà di un modello destinato al mercato asiatico). Manca quindi sempre meno al nuovo elemento che probabilmente completerà la line-up già composta da Razr 50 e 50 Ultra.

Ufficiali data e immagini del nuovo Motorola Razr 50s, intanto trapelano le specifiche

La data di presentazione di Motorola Razr 50s è il 27 settembre, al momento solo in Giappone (tramite Softbank, dove il prodotto risulta già pre-ordinabile). Anche il design del dispositivo è ormai ufficiale: le prime immagini mostrano le tre colorazioni Koala Grey, Sand Cream e Spritz Orange. Non sembrano esserci differenze tangibili rispetto a Motorola Razr 50 “standard”, con un ampio schermo esterno, una doppia fotocamera con flash LED e un pannello interno pieghevole con punch hole centrale.

Se per quanto concerne data e immagini c’è l’ufficialità, non si può dire lo stesso per la scheda tecnica. Quelle svelate da GeekBench nelle ultime ore sono infatti specifiche ufficiose anche se, vista la presentazione imminente, potrebbero essere veritiere. Sebbene l’elenco non sia affatto completo, questo rivela che il prossimo pieghevole di Motorola avrà un hardware retto da un chip con frequenza base a 2 GHz e un’architettura da 4+4 core, con 8 GB di RAM. Il chipset in questione dovrebbe essere o il Dimensity 7300X visto a bordo di Razr 50 oppure il Dimensity 7300.

L’obiettivo dell’azienda è quello di affiancare a Razr 50 e 50 Ultra un dispositivo che rappresenti una versione più economica. L’appuntamento per l’ufficialità è fissato dunque per il 27 settembre, praticamente tra tre giorni. Comunque è bene prendere il tutto con cautela: Motorola Razr 50s somiglia parecchio al modello base e non è da escludere che possa trattarsi di una variante personalizzata in collaborazione con Softbank.

