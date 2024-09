Google TV Streamer 4K: disponibile da oggi in Italia l’evoluzione di Chromecast

Presentato lo scorso agosto come sostituto di Chromecast, il nuovo Google TV Streamer 4K arriva finalmente in Italia per offrire agli utenti un set-top-box completo di Google TV che può funzionare anche come hub per la casa smart. Questo nuovo dispositivo, infatti, è compatibile con Matter e le reti Thread per comunicare rapidamente con tutti i dispositivi domotici e controllarli direttamente dalla TV.

Google TV Streamer 4K sostituisce le Chromecast ed arriva finalmente in Italia

Crediti: Google

Google TV Streamer 4K è dotato di Android TV 14 con Google TV, mettendo a disposizione degli utenti il supporto per le risoluzioni fino al 4K HDR a 60 FPS e per i formati video Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG. Il set-top-box è equipaggiato con 4 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per il download delle applicazioni dal Play Store e dei contenuti multimediali.

Per quanto riguarda invece la connettività abbiamo a disposizione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.1, con la possibilità di sfruttare anche una porta USB-C, HDMI 2.1 e Gigabit Ethernet. In confezione, inoltre, è incluso anche un telecomando con controllo vocale alimentato da due batterie AAA.

Google TV Streamer 4K è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 119€ tramite il Google Store, e molto presto sarà disponibile anche su Amazon tramite il box che trovate qui sotto.

