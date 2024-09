Samsung Galaxy Ring ufficiale: l’ANELLO SMART debutta in Italia!

Il Galaxy Unpacked di luglio ha introdotto varie novità per il colosso tecnologico: sicuramente tutti i riflettori sono puntati sui nuovi top di gamma pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6, ma tra le ultime aggiunte c’è stato anche un accessorio inedito. Samsung Galaxy Ring è finalmente ufficiale anche in Italia: il primo anello smart del brand è stato tra i protagonisti dell’evento estivo del brand ed ora ha fatto capolino anche nel nostro paese!

Samsung Galaxy Ring: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e uscita in Italia

Nel corso degli anni abbiamo visto il settore degli indossabili guadagnare sempre più terreno: smartband e smartwatch sono ormai all’ordine del giorno, con dispositivi che sono diventati dei veri e proprio must (basti pensare alla serie Xiaomi Band, agli orologi con Wear OS di Samsung e ad Apple Watch). La nuova frontiera è rappresentata dagli anelli smart: non una novità assoluta, ma con una realtà del calibro di Samsung a dire la sua è solo questione di tempo prima di essere travolti da una valanga di alternative. Aspettando che il trend del momento prenda effettivamente piede, finalmente possiamo scoprire Samsung Galaxy Ring.

Rispetto a fitness tracker e orologi abbiamo un formato differente, dimensioni più compatte ed un diverso tipo di approccio. A parte ciò, le funzionalità restano invariate: Galaxy Ring permette di monitorare la frequenza cardiaca e il sonno (compreso il russamento), il livello di stress, la temperatura corporea e il ciclo mestruale. L’anello smart di Samsung offre un approccio semplice al benessere quotidiano: i sensori integrati sono piccoli e discreti e permettono il controllo della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Non mancano funzioni legate allo sport, come il rilevamento automatico degli allenamenti e l’Avviso di inattività (il promemoria per il fitness quotidiano). Inoltre, è possibile scattare foto o disattivare la sveglia sugli smartphone Galaxy con un doppio tocco tramite Gesti, e trovare la posizione di Galaxy Ring tramite lo smartphone Galaxy con Trova il mio anello su Samsung Find. La batteria da 18/23,5 mAh offre fino a 7 giorni di autonomia, con la possibilità di una ricarica completa in 80 minuti.

Il dispositivo è leggero e confortevole (con un peso compreso tra 2,3 e 3 grammi), dal design semplice ma elegante (con una superficie concava che aggiunge un tocco di stile). Le colorazioni disponibili sono tre: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, per adattarsi al proprio stile personale; presente all’appello un pratico kit per la scelta delle misure, che aiuta a trovare la taglia giusta tra le 9 disponibili. Galaxy Ring ha una resistenza all’acqua di 10 ATM (è anche IP68) e una finitura in titanio di grado 5 e può essere indossato senza preoccupazioni in qualsiasi situazione. Ovviamente il nuovo anello si unisce alla serie di prodotti con il supporto a Galaxy AI: l’intelligenza artificiale viene sfruttata per l’analisi dei dati e la generazione dei report sullo stato di salute.

La nuova funzione Punteggio energetico, abilitata da Galaxy AI, permette di comprendere meglio in che modo la salute influisce sulla vita quotidiana, e con suggerimenti basati sullo stato fisico attuale consiglia dove concentrare gli sforzi quotidiani sui miglioramenti da apportare. Questo punteggio viene calcolato valutando le condizioni fisiche e mentali dell’utente attraverso quattro fattori significativi: Sonno, Attività, Frequenza cardiaca durante il sonno e Variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo. Inoltre, grazie a Suggerimenti per il benessere, che si basa su dati completi e interessi individuali, è possibile ricevere messaggi personalizzati per migliorare il proprio benessere in tutti gli ambiti del percorso sulla salute.

Il nuovo Samsung Galaxy Ring debutta in Italia in nove taglie e tre colori (Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold) al prezzo di 449€. L’annuncio è avvenuto a luglio, durante il mega evento estivo di Samsung ma la commercializzazione nel nostro paese è partita il 25 settembre.

