Honor 200 Smart ufficiale in Italia: economico, IP64 e con display a 120 Hz

La serie Honor 200 guadagna una nuova aggiunta dopo il trittico composto dal modello base e dalle varianti Pro e Lite. Honor 200 Smart è un budget phone lanciato praticamente a sorpresa: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia!

Honor 200 Smart: specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia del nuovo budget phone della serie

Crediti: Honor

Il nuovo medio gamma della serie 200 è stato già avvistato in precedenza, con tanti dettagli leak. Similmente al predecessore (Honor 90 Smart), anche l’ultimo modello è stato lanciato silenziosamente e senza clamore, a sorpresa. Honor 200 Smart presenta un look molto diverso dal resto della serie, con un design più classico: il retro ospita un modulo squadrato, contenente il comparto fotografico ed il flash LED. Frontalmente trova spazio uno schermo LCD da 6,8″ con refresh rate a 120 Hz ed un punch hole per la selfie camera (da 5 MP). La fotocamera è basata su un sensore principale da 50 MP mentre il cuore del budget phone è lo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm. Ottima la presenza della certificazione IP64, vista la fascia di prezzo, mentre lato batteria abbiamo un’unità da oltre 5.000 mAh con tanto di ricarica rapida.

Crediti: Honor

Il prezzo di Honor 200 Smart è di 199€ tramite il sito di Wind3, con la possibilità di acquisto in un unica soluzione oppure a rate (con un’offerta mobile). Il nuovo mid-range è anche su Amazon, in questo caso a 159€ e con spedizione Prime.

Honor 200 Smart – Scheda tecnica

Dimensioni di 166,9 x 76,8 x 8,18 mm per 199 grammi

Certificazione IP64

Display LCD TFT da 6,8″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di 850 nit

da (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a e luminosità di 850 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 613

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 35W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.0 con sensore di profondità

f/1.8-2.0 con sensore di profondità Selfie camera da 5 MP f/2.0

f/2.0 Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo, ingresso mini jack 3,5 mm

Sistema operativo Android 14 con MagicOS 8

