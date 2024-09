iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max su Amazon: disponibili per il pre-ordine

Il momento più atteso dai fan di Apple è finalmente arrivato: i nuovi iPhone 16 stanno per arrivare sul mercato ed è possibile effettuare fin da subito il pre-ordine sui più celebri store online. Con l’apertura ufficiale delle prenotazioni, infatti, tutti i modelli della linea di smartphone di nuova generazione possono essere acquistati da oggi anche su Amazon con consegna prevista per il giorno di lancio.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max: le migliori offerte disponibili sul web

Presentati durante l’evento “It’s Glowtime” di settembre, i nuovi iPhone 16 introducono un inedito pulsante: “Controllo fotocamera” che permette di scattare foto in modo ancora più veloce e intelligente. Dotati del chip A18, i nuovi modelli standard e Plus mettono a disposizione performance da top di gamma, con la possibilità di sfruttare una potente GPU per i giochi tripla A.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, d’altro canto, sono i veri e propri flagship di Apple che con il chip A18 Pro ha voluto dare una spinta alle prestazioni per assicurarsi che l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence possa essere eseguita al meglio sui nuovi smartphone. Con un comparto fotografico a top, torna anche il design in Titanio apprezzatissimo dalla passata generazione.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sono disponibili da oggi in pre-ordine su Amazon a partire da 979€, con spedizione Amazon Prime. La consegna dei nuovi smartphone è prevista per il 20 settembre 2024, quando la nuove lineup di Apple sarà ufficialmente disponibile sul mercato.

