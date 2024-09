Redmi Watch 5 Lite con Alexa e GPS: immagini e data d’uscita

Spunta un nuovo indossabile Xiaomi, subito ad un passo dall’uscita. Redmi Watch 5 Lite è il prossimo smartwatch del brand cinese che, tramite il sito ufficiale (indiano), ha già svelato la data di presentazione, il design e le principali funzionalità.

Redmi Watch 5 Lite ha una data di presentazione: ecco quando arriverà il nuovo smartwatch Xiaomi

Crediti: Redmi

La data di presentazione di Redmi Watch 5 Lite è fissata per il 25 settembre, al momento solo in India. Il 26 settembre è il giorno del debutto di Xiaomi 14T e 14T Pro (anche in Italia) e siamo curiosi di scoprire se ci sarà spazio anche per il nuovo indossabile targato Redmi. Ad agosto abbiamo assistito al lancio di Redmi Watch 5 Active e il più recente modello Lite si presenta come una versione migliorata.

Crediti: Redmi Crediti: Redmi

L’azienda ha già svelato alcune caratteristiche dello smartwatch: per prima avremo un ampio schermo AMOLED da 1,96″ di diagonale mentre i più sportivi saranno felici di sapere che il device presenta il GPS integrato. Non mancano speaker e microfono, sia per le chiamate Bluetooth che per sfruttare l’assistente vocale Alexa. Lato autonomia, Xiaomi promette fino a 18 giorni di utilizzo. Ovviamente non mancheranno le solite funzioni legate a fitness e sport, anche per il nuoto vista la resistenza fino a 5 ATM. Inoltre il software a bordo è HyperOS, come confermato dai teaser ufficiali.

